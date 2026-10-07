El emotivo aplauso y minuto de silencio por la muerte de Maricarmen en la Puerta del Sol: símbolo de las protestas por la vivienda

Noticias Cuatro 07 octubre 2026

Maricarmen Abascal ha muerto a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón donde estaba ingresada desde su desahucio

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en el barrio del Retiro en Madrid y que inició todas las protestas sobre la vivienda, ha muerto en el Hospital Gregorio Marañón. El Sindicato de Inquilinas ha sido el encargado de anunciar este triste y repentino fallecimiento después de estuviese ingresada en este centro médico madrileño. Noticias Cuatro muestra las reacciones en la Puerta del Sol.

Su fallecimiento se ha producido días antes de que pudiese volver finalmente a su casa. En la Puerta del Sol, donde miles de personas siguen concentradas protestando por unas medidas que garanticen los derechos a una vivienda digna, el ambiente es de auténtica conmoción al enterarse de la pérdida de una verdadera figura que sirvió para impulsar la situación que se ha dado desde su desahucio. Una asamblea organizada en Sol ha sido la encargada de trasmitir a todos los presentes el fallecimiento de Maricarmen. Para rendir un rápido homenaje han querido dar un aplauso silencioso entre miradas heladas y rostros serios. A muchos esta impactante noticia les ha pillado desprevenidos y así lo han confirmado al equipo, confesando que no esperaban que Maricarmen falleciese, a pesar de que su estado era crítico. En la Puerta del Sol han guardado un minuto de silencio en su honor y desde el Sindicato de Inquilinas tratan de consolar a todos los presentes afirmando que el legado que ha dejado Maricarmen es todo el movimiento que ha creado desde su desahucio. Además, aseguran que van a continuar con lo que ella siempre les decía: "luchar y seguir luchando por lo que es nuestro".