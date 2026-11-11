Interior niega el uso de gas pimienta en la actuación policial en la huelga general del 11N: aseguran que fue gas lacrimógeno y Marlaska ordena que no se vuelva a utilizar

La actuación policial en las manifestaciones en el marco de la huelga general del 11 de noviembre y el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes está ahora en el punto de mira. En varias ciudades de España, como Madrid y Barcelona, los servicios de emergencias tuvieron que atender a los manifestantes por contusiones e intoxicaciones, lo que han denunciado tanto sindicatos y plataformas convocantes de la huelga como los propios socios de Gobierno, que incluso han pedido a Pedro Sánchez la dimisión de Fernando Grande-Marlaska .

Ante lo sucedido, el ministro del Interior, otra vez en el foco de las críticas, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales durante la huelga general. Además, al mismo tiempo, ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones, algo que ya ha causado rechazo en el cuerpo, con el Sindicato Unificado de Policía asegurando que se está poniendo “bajo sospecha” a los agentes de las fuerzas de seguridad y que la medida les deja “vendidos e indefensos”.

La actuación policial en la huelga general del 11N, en el foco

"Ya está bien de presentar como abuso policial cualquier uso de la fuerza. Los agentes están obligados a actuar ante situaciones de violencia y no pueden hacerlo cada vez con menos herramientas y menos respaldo institucional", ha señalado el SUP, mientras el debate alrededor de lo ocurrido durante las cargas e intervenciones que se vieron ayer continúa en el centro de la actualidad, como informa Noticias Cuatro.

Un día después de la huelga general del 11N, las imágenes que recogen la actuación policial siguen en entredicho, especialmente después de que algunos manifestantes denunciasen concretamente el uso de gas pimienta contra ellos.

En la Gran Vía de Madrid, algunos de los presentes, como la activista Samantha Hudson, declaró que ni siquiera podían abrir los ojos: “No podíamos ver”, expresó, cargando contra la actuación de los agentes.

Igualmente, en Mercamadrid 13 personas tuvieron que ser atendidas por el SAMUR, mientras se investiga también un supuesto caso que afecta a una persona sin hogar.