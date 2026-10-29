La "circunstancia doblemente dramática" con los semáforos y la señal de avanzada en el accidente ferroviario de Urda: "El tren que llega estaba absolutamente vendido"

Entre las múltiples cuestiones aún por aclarar sobre lo ocurrido en el trágico accidente ferroviario de Urda , en Toledo, una de ellas es por qué no hubo ningún semáforo que frenase la marcha del AVE 2080 si el Iryo 6076 contra el que impactó fatalmente continuaba parado más adelante en la misma vía.

Al parecer, la única señal que podría haberlo frenado no lo hizo porque el semáforo que tenía delante el Iryo estaba en verde. El problema es que el convoy no podía reanudar la marcha, y así se lo había indicado hasta en dos ocasiones la maquinista de ese convoy al centro de control de Adif en Atocha, como se ha conocido con los audios que han salido a la luz, tal como informa Noticias Cuatro.

La "circunstancia doblemente dramática" con los semáforos y la señal de avanzada

El Iryo y el AVE estaban en el mismo sector o cantón, entre semáforo y semáforo, en el momento en que a las 8:30 se produjo la caída del sistema de seguridad LZB, –el cual, mediante unos cables que van junto a las vías, informa de por dónde van los trenes–.

"En la pantalla (del centro de control) se visualiza perfectamente la señal de entrada y la señal de salida del cantón, que inicialmente están en rojo porque el tráfico se ha paralizado por completo". "Se ven dos trenes en el mismo cantón: uno el AVE y otro el Iryo", como ha explicado hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una comparecencia ante los medios en la que, con la investigación aún en desarrollo, ha explicado las circunstancias conocidas sobre el siniestro.

En ese contexto, el AVE, pese que era el que venía por detrás, recibió antes que el Iryo la orden del centro de control de Adif de que arrancase y lo hiciese a velocidad normal, y no a "marcha vista", que limita la velocidad a un máximo de 40 kilómetros por hora, precisamente para permitir a un maquinista frenar si visualiza algún obstáculo o incidencia.

Además, como ha explicado Óscar Puente, "se produce una circunstancia doblemente dramática, y es que unos minutos después se da salida al tren Iryo y se cambia la luz roja de delante del tren a una luz verde para que este reanude la marcha". De ese modo, ha señalado el ministro, "es imposible que el sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) avise al tren AVE cuando llega al final del cantón porque el semáforo está en verde aunque el tren Iryo no haya reiniciado la marcha".