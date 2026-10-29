Cómo ha aumentado el gasto en inversión ferroviaria tras los incidentes registrados en los últimos años en España

Noticias Cuatro 29 octubre 2026

El accidente de Urda, en Toledo, se ha producido en un contexto de creciente preocupación por el estado de la red de alta velocidad. Una de las grandes preguntas que se ha puesto sobre la mesa es si en los últimos años se está gastando menos. Cristina Montalvo, periodista de ‘Noticias Cuatro’, ha resuelto esta incógnita.

El accidente ferroviario de Urda se ha producido en un contexto de creciente preocupación por el estado de la red de alta velocidad. Una de las grandes preguntas que se ha puesto sobre la mesa es si en los últimos años se está gastando menos. Cristina Montalvo, periodista de ‘Noticias Cuatro’, ha resuelto esta incógnita que surge tras el accidente ferroviario entre un AVE y un tren Iryo en Urda, Toledo.

“El gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad ha crecido todo los años. Los datos de Adif muestran cómo ha ido aumentado, hasta los 432 millones de euros el año pasado y aumenta también si lo medimos por el número de kilómetros de la red que asciende a los 110.000 euros”, explica la periodista. Sin embargo, ocurren dos cosas: - La primera que con la liberalización ahora esas líneas se usan mucho más. Además, los expertos aseguran que ese gasto en mantenimiento no ha crecido al mismo ritmo que los viajeros. - Segundo, el gasto en conservación respecto a la inversión en infraestructura está por debajo el 20% y en otros países como Francia o Alemania supera ampliamente el 30%. ¿Qué está pasando específicamente en esta línea, en la que une Madrid con Andalucía? Es la más antigua de la alta velocidad. La línea Madrid-Sevilla cumplirá 35 años el próximo abril. Su construcción trajo al sistema ferroviario español avances tecnológicos como ese sistema de señalización LZB y, desde 2022, Adif está llevando a cabo, sin interrumpir el servicio un programa de renovación de diversos elementos de la vía por un coste de 700 millones.

Cómo ha aumentado el gasto en inversión ferroviaria tras los incidentes registrados en los últimos años en España