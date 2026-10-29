Cómo ha aumentado el gasto en inversión ferroviaria tras los incidentes registrados en los últimos años en España

El accidente ferroviario de Urda se ha producido en un contexto de creciente preocupación por el estado de la red de alta velocidad. Una de las grandes preguntas que se ha puesto sobre la mesa es si en los últimos años se está gastando menos. Cristina Montalvo, periodista de ‘Noticias Cuatro’, ha resuelto esta incógnita que surge tras el accidente ferroviario entre un AVE y un tren Iryo en Urda, Toledo.
“El gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad ha crecido todo los años. Los datos de Adif muestran cómo ha ido aumentado, hasta los 432 millones de euros el año pasado y aumenta también si lo medimos por el número de kilómetros de la red que asciende a los 110.000 euros”, explica la periodista.
Sin embargo, ocurren dos cosas:
- La primera que con la liberalización ahora esas líneas se usan mucho más. Además, los expertos aseguran que ese gasto en mantenimiento no ha crecido al mismo ritmo que los viajeros.
- Segundo, el gasto en conservación respecto a la inversión en infraestructura está por debajo el 20% y en otros países como Francia o Alemania supera ampliamente el 30%.
Es la más antigua de la alta velocidad. La línea Madrid-Sevilla cumplirá 35 años el próximo abril. Su construcción trajo al sistema ferroviario español avances tecnológicos como ese sistema de señalización LZB y, desde 2022, Adif está llevando a cabo, sin interrumpir el servicio un programa de renovación de diversos elementos de la vía por un coste de 700 millones.
Precisamente, desde Renfe se ha comunicado que este viernes se habilitará un "plan alternativo de transporte" en el corredor Madrid-Andalucía tras el accidente y la interrupción indefinida de la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.
"La compañía está ultimado la programación de estos servicios", ha trasladado en un comunicado en el que informa de que anunciará los horarios, recorridos y servicios disponibles "en cuanto se encuentre definida la operativa".
Por otro lado, la empresa ha habilitado servicios especiales por vía convencional para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos y que alargan una hora y media el trayecto.
El LZB (Linienzugbeeinflussung) es un sistema de protección ferroviaria de origen alemán que supervisa de forma continua la velocidad y las condiciones de circulación y puede ordenar el frenado de emergencia si se superan los límites seguros.
Se trata de un sistema de protección automática que ha funcionado durante décadas y cuya sustitución busca sobre todo mayor fiabilidad, capacidad, interoperabilidad y menores costes de mantenimiento, según se puso de manifiesto en la Comisión de Investigación del Senado sobre el accidente de Adamuz (Córdoba).
En aquel siniestro, ocurrido el pasado enero, el LZB fue el sistema que, según los registros analizados, ordenó la frenada de emergencia del Alvia poco antes del impacto.
Además, los incidentes han ido aumentando poco a poco en toda la red ferroviaria. Lo confirma la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios. Lo hacen tanto los accidentes, colisiones, descarrilamientos, incendios o fallos de señalización.