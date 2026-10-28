Los rostros de los desaparecidos en Urda: el maquinista que intentó frenar el AVE, una atleta o una arquitecta

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo en el entorno de Urda y Los Yébenes, en Toledo, ha dejado decenas de fallecidos y numerosos heridos. Mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona para atender a las víctimas, las familias de los pasajeros de los que todavía no tienen noticias viven horas de angustia e intentan averiguar qué ha ocurrido con sus seres queridos. Hasta el momento se han registrado 64 denuncias por desaparición. Noticias Cuatro ha mostrado algunos de sus rostros.
A través de las redes sociales, familiares y allegados están difundiendo fotografías, nombres y datos de los viajeros para tratar de localizarlos y conseguir alguna información sobre su situación. Algunos precisan el tren, el vagón y el asiento en el que viajaban, mientras piden colaboración ciudadana para saber si han sido encontrados o trasladados a algún hospital.
Uno de los desaparecidos es Antonio Acedo, el maquinista que trató de frenar el AVE que alcanzó el otro tren. Militaba en Izquierda Española. Su fundador hoy le ha definido cómo "un tipo prudente, amable y ejemplar". "Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte, diagnosticando sus carencias y la sobrecarga de usuarios tras la liberalización fallida", señalaba en un tuit el fundador.
Entre los fallecidos está también la saltadora de longitud Julieta Gallego, de 24 años. Su club daba la noticia. Actualmente hay 64 denuncias por desaparición, con los rostros corriendo por las redes sociales. Como el de Carlos Ortiz, el director del colegio CEU Sanchinarro de Madrid. José San Emeterio es otro de los desaparecidos. Sus familiares consiguieron encontrar al perro que iba con él, Trece, pero él continúa desaparecido.
"Él tiene un reloj de montaña también y a las 9:05 de la mañana recibí un mensaje de alerta que mi hermano había tenido un accidente y claro, por la localización del GPS, pues vi que vi que estaba en la vía del tren", contaba el hermano del desaparecido.
Alexandra García Bartolomé, arquitecta de 40 años, viajaba en el vagón 7 del AVE. Su familia habló con ella unos 20 minutos antes del accidente y desde entonces no saben nada más de ella. Antonio Vázquez, hermano del maestro Curro Vázquez y apoderado del torero sevillano Pablo Aguado, también figura entre la lista de los desaparecidos y va en el vagón 8 del AVE. Son muchos los familiares pegados a sus teléfonos esperando tener noticias. "Esto es un infierno, no se puede vivir así", lamenta uno de ellos. Pero según va pasando el tiempo, se van desvaneciendo las esperanzas.