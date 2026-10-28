Los rostros de los desaparecidos en Urda: el maquinista que intentó frenar el AVE, una atleta o una arquitecta

Noticias Cuatro 29 octubre 2026

Las familias de los desaparecidos en el accidente de tren de Urda piden ayuda para encontrar a sus seres queridos

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo en el entorno de Urda y Los Yébenes, en Toledo, ha dejado decenas de fallecidos y numerosos heridos. Mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona para atender a las víctimas, las familias de los pasajeros de los que todavía no tienen noticias viven horas de angustia e intentan averiguar qué ha ocurrido con sus seres queridos. Hasta el momento se han registrado 64 denuncias por desaparición. Noticias Cuatro ha mostrado algunos de sus rostros.

A través de las redes sociales, familiares y allegados están difundiendo fotografías, nombres y datos de los viajeros para tratar de localizarlos y conseguir alguna información sobre su situación. Algunos precisan el tren, el vagón y el asiento en el que viajaban, mientras piden colaboración ciudadana para saber si han sido encontrados o trasladados a algún hospital. Uno de los desaparecidos es Antonio Acedo, el maquinista que trató de frenar el AVE que alcanzó el otro tren. Militaba en Izquierda Española. Su fundador hoy le ha definido cómo "un tipo prudente, amable y ejemplar". "Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte, diagnosticando sus carencias y la sobrecarga de usuarios tras la liberalización fallida", señalaba en un tuit el fundador.

José San Emeterio, desaparecido en el accidente de Urda