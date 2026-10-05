Las sutiles modificaciones introducidas en los decretos de vivienda del Gobierno en su nueva aprobación por el Consejo de Ministros: “Mantienen la esencia”

El reloj electoral ya está en marcha . Hoy el Boletín Oficial del Estado ha recogido la publicación de la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre . En su primera página, recoge la disolución del Congreso y el Senado, emplazando a esa fecha clave para estos comicios anticipados.

Mientras en las calles prosigue el estallido social impulsado por la grave crisis de la vivienda, los políticos abordan ya los prolegómenos de una campaña electoral que arrancará el día 13 de noviembre y que se espera muy tensa. Con manifestaciones en múltiples puntos de España y una huelga general de 24 horas convocada por CCOO y UGT para este otoño, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no obstante, ha dado hoy un nuevo paso en el marco del actual escenario volviendo a aprobar los decretos de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes 2 de octubre. Introduciendo algunas modificaciones sobre ellos, en esta ocasión será la Diputación Permanente, al estar disueltas las Cortes, la que tendrá que convalidarlos. Esto significa, entre otros, que el voto de Junts será irrelevante, al reducirse a 69 los diputados que votan, –representativos del Congreso–. Así, si el sentido de los votos de la Diputación Permanente coincide con el visto el viernes, el primer decreto podría salir adelante por esta vía.

Las modificaciones en la nueva aprobación de los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros

Con el escenario político ya en clave preelectoral y el propio Pedro Sánchez dando por inaugurada la precampaña, el presidente ha comparecido hoy precisamente tras el Consejo de Ministros después de la nueva aprobación de los decretos urgentes en materia de vivienda. Al respecto, como ha explicado, el Gobierno ha tenido que hacer ligeras modificaciones respecto a los que fueron rechazados la pasada semana en la Cámara Baja.

Son, en efecto, cambios sutiles en el preámbulo porque no pueden aprobar un texto que se ha tumbado ya en el Congreso. Las medidas fundamentales contenidas en ambos se mantienen: en el primero, la prohibición de comprar por debajo del 70% del valor del inmueble a los fondos inmobiliarios; la prórroga de dos años del alquiler y la suspensión de los desahucios a vulnerables hasta 2030, entre otros. En el segundo, –y en la que ha sido la medida que más polémica ha generado–, la renovación automática de los alquileres, que incluye una indemnización al inquilino de al menos un año si el casero decide no renovar y no hay una causa justificada.

Esta última medida, si todo sigue igual y tal y como se prevé, no saldrá adelante tampoco a través de la Diputación Permanente, porque el PNV votaría volvería a votar que ‘no’, tal como hizo en el Congreso.

En su comparecencia, no obstante, Sánchez ha apostillado: “Siempre he defendido que la votación de estos dos decretos no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad”. “Hemos visto cuál es el proyecto político de la oposición: los recortes; recortar el derecho a voto de aquellos ciudadanos que no pueden acudir a las urnas presencialmente, sembrando preocupación sobre un sistema de pensiones”… ha dicho, lanzando al mismo un mensaje de “absoluta tranquilidad”. “El sistema de pensiones no está en riesgo; goza de una extraordinaria salud”, ha sentenciado.

Al mismo tiempo, el presidente ha señalado que aprobados este martes "mantienen la esencia" de los que decayeron el viernes, explicando que la decisión de volver a aprobar estos decretos surge de que las "circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado" y que incluyen "medidas de puro sentido común, de humanidad" y ponen "pie en pared a los fondos buitre".

Así, los decretos incluyen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra asequible, crear más oferta de vivienda, dar tranquilidad y estabilidad a la población y combatir la especulación. Por eso, Sánchez ha vuelto a pedir a los grupos parlamentarios que convaliden estos decretos en la Diputación Permanente y ha recalcado que en el Gobierno de España ni "tiran la toalla" ni dejan "tirada a la gente".

Las claves en los decretos anunciadas por Pedro Sánchez

Entre las novedades introducidas, el líder del Ejecutivo ha destacado los 10.000 millones de ayudas para comprar la primera vivienda. Forma parte del programa 'Tu Casa' y representa una cuantía que no se había especificado anteriormente en la publicación de los decretos. Esto serviría para dar hasta 200.000 préstamos, dado que la ayuda máxima es de 50.000 euros a un 0% de interés, aunque se tiene que definir a los beneficiarios.

Por otro lado, se aprueba la creación de un Fondo de impacto con 400 millones para la promoción de vivienda asequible de proveedores sociales.

Además, se subraya que los portales inmobiliarios tendrán que incluir en la oferta el índice de referencia del precio de alquiler de la vivienda, el límite de renta en los municipios que cuenten con tope de precios y la condición de gran tenedor del propietario en caso de que lo sea.

Por otro lado, el nuevo texto restringe más las condiciones para la compra de vivienda de los fondos buitres, aunque aún no se especifican exactamente los términos.

Por otra parte, los pequeños propietarios podrán contar con el pago de las costas procesales por parte de las administraciones en caso de ejecución de desahucios.

Más allá, el contenido del texto de los decretos reproduce los presentados el pasado viernes, siendo que ahora será la Diputación Permanente la que, ante la disolución de las Cortes, vote sobre la convalidación.