Los posibles escenarios políticos tras la caída de los decretos de la vivienda: un Gobierno tambaleante y una coalición amenazante

Con el voto en contra de Junts, PP y Vox, han conseguido tumbar los dos decretos de la vivienda que el Gobierno ha intentado sacar hacia delante pese las amenazas de sus aliados. Noticias Cuatro analiza qué ha supuesto la derogación de este viernes.
A instancias de PSOE y Sumar, la votación ha sido pública y por llamamiento, con lo que cada diputado se ha ido poniendo en pie desde su escaño para decir su voto a viva voz. Uno de los momentos más esperados ha sido cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado a votar a Míriam Nogueras, portavoz de Junts, el partido que ha decidido en el último momento anunciar su rechazo a los dos decretos de vivienda.
El gesto de la de Junts votando en contra ha sido serio, sin querer mirar a ninguna parte en concreto porque sabía que, aunque cumplía su promesa, estaba rompiendo con un Gobierno de coalición que cada vez es más tambaleante. Pedro Sánchez estaba seguro que de las elecciones generales se producirían en 2027, pero tras esta inesperada derrota por los del PSOE y Sumar, quizá el Ejecutivo se plantee adelantarlas.
Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicando que va a dedicar las próximas horas a "analizar" lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelantas las elecciones generales. Una reacción que ha sido la esperada: los manifestantes se marchaban del Congreso al escuchar los resultados finales para volver a sus bases en Sol.
"No nos moverán", decían en las últimas horas y pese a que Madrid se ha convertido en un escenario difícil para manifestarse por la lluvia. Por otro lado, fuentes de Moncloa admiten que no se puede descartar ninguna opción, incluido el adelanto electoral, que algunas voces dentro del Consejo de Ministros venían apuntando desde primera hora de este viernes en caso de decayesen los decretos, tal como ha ocurrido finalmente.
Sánchez tomó la palabra al final del debate sobre los decretos y lanzó una clara advertencia a PP y Junts, que junto a Vox tumbaron los decretos con su voto en contra: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", lanzó desde la tribuna.
En la misma línea, fuentes gubernamentales cargan contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont y consideran que no han medido las consecuencias de votar en contra de unas medidas que iban a amortiguar el principal problema que sufre el país. "Lo veremos en las urnas", señalan, dando por hecho que esta decisión les pasará factura electoral.
Por otro lado, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "cabeza fría" y tenga en cuenta que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si disuelve las Cortes para adelantar las elecciones generales.
"Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia o emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar", ha dicho Rufián, tras cargar contra Junts, incidiendo en que con su 'no' a los dos decretos que se van a someter a convalidación van a "pagar deudas".