Los posibles escenarios políticos tras la caída de los decretos de la vivienda: un Gobierno tambaleante y una coalición amenazante

Noticias Cuatro 02 octubre 2026

Pedro Sánchez ha anunciado un "periodo de reflexión" tras la derogación de los decretos de la vivienda

Con el voto en contra de Junts, PP y Vox, han conseguido tumbar los dos decretos de la vivienda que el Gobierno ha intentado sacar hacia delante pese las amenazas de sus aliados. Noticias Cuatro analiza qué ha supuesto la derogación de este viernes.

A instancias de PSOE y Sumar, la votación ha sido pública y por llamamiento, con lo que cada diputado se ha ido poniendo en pie desde su escaño para decir su voto a viva voz. Uno de los momentos más esperados ha sido cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado a votar a Míriam Nogueras, portavoz de Junts, el partido que ha decidido en el último momento anunciar su rechazo a los dos decretos de vivienda. El gesto de la de Junts votando en contra ha sido serio, sin querer mirar a ninguna parte en concreto porque sabía que, aunque cumplía su promesa, estaba rompiendo con un Gobierno de coalición que cada vez es más tambaleante. Pedro Sánchez estaba seguro que de las elecciones generales se producirían en 2027, pero tras esta inesperada derrota por los del PSOE y Sumar, quizá el Ejecutivo se plantee adelantarlas. Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicando que va a dedicar las próximas horas a "analizar" lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelantas las elecciones generales. Una reacción que ha sido la esperada: los manifestantes se marchaban del Congreso al escuchar los resultados finales para volver a sus bases en Sol.