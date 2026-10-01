Un grupo de ladrones, tres de los cuales ya han sido detenidos, dispara y hiere a dos guardias civiles de paisano en Terrassa, Barcelona

Tres personas han sido detenidas en el marco de una investigación que sigue activa después de que un grupo de ladrones abriese fuego contra dos agentes de la Guardia Civil que les habían seguido la pista e iban de paisano en esos momentos. Justo cuando estaban cerca de detener a la banda, especializada en asaltar y robar la carga de camiones, los delincuentes, tras percatarse, les emboscaron y enfrentaron, dejando a ambos heridos. Uno de ellos, con el que se ensañaron golpes cuando estaba en el suelo sin poder levantarse, recibió hasta cuatro disparos, como informa ' Noticias Cuatro '.

Lo ocurrido fue grabado en vídeo desde las inmediaciones, en las calles de Can Perellada, barrio de la zona sur de Terrassa, en Barcelona. Hasta allí, llegaron los agentes de paisano después de seguirlos desde un área de servicio de Barcelona. Fue entonces cuando empezó el enfrentamiento, que en primer lugar arrancó con los dos miembros de la Benemérita apuntando con sus armas a un individuo en la otra acera. Sin embargo, todo se complicó de repente cuando apareció otro delincuente por un flanco sorprendiéndolos con un arma y disparando sin mediar palabra.

El tiroteo en Terrassa: los ladrones dejaron a los dos agentes heridos

Comenzó así el tiroteo, que se saldó con los dos agentes, que se encontraban en inferioridad numérica, heridos. Uno de ellos quedó en el suelo sin poder levantarse, lo que aprovecharon los ladrones para cargar contra él: "¿Eres policía, no? ¡Eres policía! ¡Hijo de p., eres policía¡ ¿Eres policía, no, hijo de p.?", le repetían, pensando que era un agente de la Policía, aunque en realidad pertenecía al cuerpo de la Guardia Civil.

"¡Dame la pistola, dame la pistola!", le espetaban, instándole a no hacer el más mínimo movimiento: "No te muevas de ahí que te rajo el cuello", le advertían en el curso de los acontecimientos, mientras crecía también la tensión entre los delincuentes. Al tiempo en que uno vigilaba esa calle, el resto ya pensaba en la huida, aunque no sin que antes uno de ellos, el mismo que inició el tiroteo, retrocediese para cargar otra vez contra el agente tirado en el suelo.

Tras propinarle sucesivos golpes, el último fue directo a la cabeza, mientras otro de los delincuentes se dirigía a su compañero para recriminarle: "¡No, no, no! ¡Nene, no!", le dijo pidiéndole parar y no seguir pegándole.

Muy nerviosos, entonces otro llamaba a iniciar ya la fuga: "Llama a la mama que baje, que nos vamos". "¡Que nos bajen las llaves de los coches!".