El temporal deja lluvias torrenciales que causan inundaciones y cientos de incidencias en Castellón y en Tarragona

Las lluvias han activado los avisos en media España, con tormentas, granizo y precipitaciones muy intensas , especialmente en el sureste y el litoral mediterráneo. El peor escenario se está viviendo en Castellón, donde se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado, y también en Tarragona, donde varias localidades han pasado una noche muy complicada: más de 200 litros en apenas diez horas, carreteras anegadas, cortes de luz y 18 personas rescatadas de sus vehículos, como informa ' Noticias Cuatro '.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) , Rubén del Campo, ha señalado que el fin de semana seguirá marcado por las precipitaciones en el área mediterránea peninsular y Baleares, con la inestabilidad extendiéndose a más zonas.

"No salgáis al exterior ni subáis a plantas superiores. Seguid las instrucciones de las autoridades. En caso de riesgo, contactad con el 112", informaban desde Protección Civil. Este mismo viernes Protección Civil ha enviado una primera alerta a las 7.12 horas a causa de inundaciones "importantes" provocadas por el episodio de lluvias en el sur de Cataluña.

El temporal ha provocado la crecida de barrancos e inundaciones , dejando acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en algunas localidades. Hoy diez comunidades siguen en alerta por lluvias. Además, a primera hora de esta mañana Protección Civil ha enviado una nueva alerta ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) y han pedido a la población confinarse en sus domicilios este viernes a las 8.32 horas.

Este viernes continúa la situación "muy adversa hasta mediodía o primeras horas de la tarde en el sur de Tarragona y en el litoral de Castellón, con avisos rojos en vigor en principio hasta el mediodía", según el portavoz.

Del Campo ha puntualizado que por la tarde continuará la probabilidad de tormentas y chubascos muy fuertes en los litorales del sur de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, en toda la región de Murcia, en Almería y en las islas de Ibiza y Formentera.

En este sentido, ha añadido que estos chubascos intensos "podrían derivar" en inundaciones locales y crecidas súbitas de cauces, además de producirse granizo y rAchas muy fuertes de viento por lo que "por todas estas zonas el peligro será importante".

Además, este viernes la inestabilidad se extenderá a buena parte de la Península y, a partir del mediodía, se esperan tormentas localmente fuertes en amplias zonas del centro y del este del territorio que pueden "ir a más durante la tarde y noche, y estar acompañadas de posible granizo".

¿Qué previsión se espera para este fin de semana?

El tiempo inestable y la posibilidad de chubascos acompañados con tormenta continuarán en Península y Baleares el sábado y domingo, cuando "todavía podrán ser muy intensos en zonas del área mediterránea y a partir del lunes afectarán más al oeste peninsular", según Del Campo. Respecto a las temperaturas, en general serán suaves, "algo por encima de lo normal para la época del año".

En el caso del sábado, el portavoz ha detallado que "continuará el tiempo inestable con chubascos y tormentas intensas, aunque no tanto como en días previos". Así, de madrugada habrá chubascos fuertes en zonas del área mediterránea, sur de Aragón y zonas del interior de la mitad sur. Por la tarde, crecerán otra vez tormentas en el este de la Península y Baleares, y podrán ser muy fuertes en todas estas áreas.

En el resto de la Península también se formarán tormentas, que crecerán de forma dispersa por muchos puntos del territorio y localmente podrán ser fuertes. En cualquier caso, Del Campo ha alertado de que podrá haber chubascos intensos "en casi en cualquier sitio de la Península", aunque "los más fuertes se darán en el área mediterránea, sobre todo en Cataluña y en Baleares".

Mientras, las temperaturas serán bajas en el oeste peninsular y más altas en el este, "con un ambiente suave".

¿Qué se puede esperar para la siguiente semana?

De cara a la próxima semana, el portavoz ha explicado que el lunes seguirá el tiempo inestable, con un cambio en las zonas donde las precipitaciones serán más abundantes. De este modo, de madrugada continuará lloviendo en el Mediterráneo y se repetirán las tormentas que se hayan formado el día anterior, pero por esa zona "irán a menos".