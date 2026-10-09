Sandra ha asegurado que él “no ha sido sincero” y que tenía muchas ganas de hablar, pero primero ha sido Juanpi el que ha hablado mientras ella salía del plató, confesando lo que pasó con ella : “No nos aguantábamos ninguno de los dos, estábamos muy mal, no nos peleábamos un montón, nada había cambiado a bien y decidimos dejarlo. He escuchado cosas que no me han gustado , quiero hablar cuando esté ella aquí porque dice mentiras y no puedo explicarme”.

Juanpi ha entrado al plató de ‘El debate de las tentaciones’ donde se ha encontrado con Sandra Barrios y ambos han contado toda la verdad de lo que ha pasado entre ellos.

El tentador de ‘La isla de las tentaciones 11’ revelaba las dos mentiras que supuestamente ha sido Sandra sobre él y que decidió ser soltero de esta edición del programa cuando estaban juntos: “Me han dejado fatal a mí, la primera es que cuando me llamaron a mí y mientras firmaba el contrato yo estaba con ella, eso es falso, tengo la fecha de cuando me llamaron. La segunda es que cuando ella lloró en el debate final fue porque nos peleamos por la noche, yo acabé durmiendo en el sofá, nos levantamos al día siguiente y le dije que esto no tenía futuro. Yo ni sabía que entraba en ‘La isla de las tentaciones 11”.

El cara a cara de Sandra y Juanpi

Sandra, tras escuchar todo esto entraba muy enfadada al plató y Juanpi reaccionaba: “No le he hecho nada para que entre así y ni me salude, ¿por qué entras con esa cara?” Algo que ella explicaba: “El que te estás alterando eres tú, no te saludo porque coincidimos cuando volviste de República Dominicana y si tú no me saludaste fuera yo no lo voy a hacer delante de una cámara”.

Y tras este tenso encontronazo, Sandra desmentía lo que Juanpi había contado momentos antes: “En el último debate, ese mismo día por la mañana tú sabes que entras a ‘La isla de las tentaciones’ y por la noche, que yo me rompo aquí, hace el papel de su vida, cuando llegamos al hotel cuando yo salí de aquí no fue capaz de hablar conmigo”. Pero él aseguraba que firmó el contrato mucho más tarde: “Cuando me llamaron yo estaba de vacaciones en Mallorca y ya no estaba contigo”.

La directora del programa asegura que llamaron a Juanpi como soltero después del debate final

Sandra Barneda aseguraba que esto es muy fácil saber la verdad: “No quiero, pero eso lo sabe una persona, yo no la puedo meter ahí. La directora es una persona muy discreta y me ha dicho que solo puedo decir algo: que en el debate no le habían llamado todavía”.

“Me llamaron estando con ella y dije que no y cuando nos peleamos decidí que sí, ¿por qué no iba a ir?”, añadía Juanpi tras saberse que es verdad lo que él contaba, pero Sandra respondía con algo: “¿Por qué no dijiste que querías ir a la isla y no decirme te amo, quizás en otro momento?” Pero el contratacaba: “¿Tú me hablaste a mí para decir que te habías echado novio?” Y ella aseguraba que puede hacer con su vida lo que quiera, reflexionando sobre todo lo ocurrido: “Él me ha utilizado a mí y Mara a Miguel, entre los dos estaban más que de acuerdo, obviamente”.

Para cerrar este tema, Sandra dejaba claro que solo quería que se supiera toda la historia: “No tengo nada en contra de él, le tengo que agradecer que fuera a ‘La isla de las tentaciones”. Y después de que él dijera lo que piensa: “He intentado quedar bien con ella, pero parece que o estás con ella o no puedes estar bien”. Ha dejado claro que se alegra de que ella haya rehecho su vida.

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