El paso de Sergio por 'El Debate de las Tentaciones' no ha pasado para nada desapercibido, quien ha vivido todo de manera muy intensa y se ha llegado a romper hasta en dos ocasiones, como hemos podido ver en Mediaset Infinity. Pues bien, de entre todos los colaboradores que han dado su opinión, Suso se ha sincerado en un momento dado con él, poniéndose en su lugar y hasta sintiéndose identificado.

"Me encuentro muy despistado", ha dicho el colaborador, que ha añadido que le sabe "mal" verle llorar. "Empatizo con tu tristeza, pero sigo sin encontrar el sentido a la historia y sigo sin entenderla. Sigo sin los justificantes que me da Sergio para encontrarle una coherencia. Sigo muy perdido para una caída en la tentación suya", ha dicho Suso.

Un Suso que ha reconocido que le ha costado mucho "situar" a Sergio: "Me he perdido mucho y me sigo perdiendo contigo". Además, Suso saca una conclusión: que la tentación hizo su efecto y que todas estas justificaciones lo único que hacen es despistarle más y que se "vaya a su casa sin enterarse de nada".

Posteriormente, Suso Álvarez ha apuntado que decir que uno cae en la tentación "porque no se quiere" es para "buscar la aceptación de los demás": "Uno cae porque ha tenido un calentón sin pensar en las consecuencias".

Suso se sincera ante Sergio

Además, Suso no entiende que Sergio llore: "A mí me ha pasado. Me he visto en la tele y he dicho: 'Doy vergüenza, vaya mierda lo que estoy viendo'", ha dicho Suso, palabras que han provocado un fuerte aplauso del público.

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