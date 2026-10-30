Neus se ha sentado en el plató de 'el debate de las tentaciones' después de haber pasado este último tiempo más cerca de Kico en la villa, del que ha hablado y se ha sincerado sobre lo que ha vivido hasta ahora en 'La isla de las tentaciones': "Él lo está pasando mal , está bastante afectado con las imágenes de Paula y Fran, está bastante dolido ".

La tentadora asegura que ve que Kico "es una persona insegura" y que refleja sus inseguridades faltando al respeto: "Como nos conocíamos de fuera, hablaba mucho con él y le decía que hablase con respeto. Estaba sufriendo por sus actitudes y lo que se podía pensar fuera".

Explicando si llegaron a tener algo fuera y por qué llegó a empatizar con él, lo que provocaba la reacción de Sandra Barneda: "Creo que esta frase es para una camiseta". Confesando, además, en el plató de 'el debate de las tentaciones' si ha llegado a sentir atracción por él o podría llegar a sentirla.

Neus, muy dolida al descubrir las críticas de los chicos