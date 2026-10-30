Nieves, tentadora de esta edición de 'La isla de las tentaciones' ha entrado al plató del debate, donde se ha encontrado con Naomi, su declarada fan, además ha hablado sobre la marcha de Nataly, sobre si cree que de verdad se ha vivido un trío amoroso con Rubén en la villa, sin cortarse de nada sobre lo que piensa de lo que ha pasado en República Dominicana hasta ahora.
La soltera ha explicado que llegó un momento en el que se hartó de estar de mal humor tras todo lo vivido en el pasado con Rubén: "Lo vi como un juego, yo no quería ir a por Rubén, hubiera ido a por todos. Estoy soltera". Y con sus explicaciones revolucionaba el plató, entre ellos Suso: "No he visto soltar tan buenas frases ni a Gerard". Y el mencionado se mostraba de acuerdo: "Me han destronado".
La que también se ha pronunciado sobre si cree que había un juego a tres: "Ahora que lo estoy viendo sí, en el momento yo no lo buscaba. Es verdad que luego aflojé un poco, me lo tomé como un juego y creo que no quise ver lo del trío, pero si es verdad que entiendo perfectamente a Nataly".
Y cuando le preguntaban sobre si le hubiera gustado que interviniera alguna persona más en la siesta más 'hot' entre ella, Rubén y Andrea, momento en el que se pronunciaba también quiénes de los chicos les parecen más atractivos, apuntando a dos de ellos.