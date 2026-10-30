Nieves, tentadora de esta edición de 'La isla de las tentaciones' ha entrado al plató del debate, donde se ha encontrado con Naomi, su declarada fan, además ha hablado sobre la marcha de Nataly, sobre si cree que de verdad se ha vivido un trío amoroso con Rubén en la villa, sin cortarse de nada sobre lo que piensa de lo que ha pasado en República Dominicana hasta ahora.

Nieves revoluciona el plató con sus confesiones

La soltera ha explicado que llegó un momento en el que se hartó de estar de mal humor tras todo lo vivido en el pasado con Rubén: "Lo vi como un juego, yo no quería ir a por Rubén, hubiera ido a por todos. Estoy soltera". Y con sus explicaciones revolucionaba el plató, entre ellos Suso: "No he visto soltar tan buenas frases ni a Gerard". Y el mencionado se mostraba de acuerdo: "Me han destronado".