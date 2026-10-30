Sergio no ha tenido una visita a 'El debate de las tentaciones' nada fácil, como bien hemos podido ver en Mediaset Infinity. El malagueño se ha roto hasta en dos ocasiones, derramando unas lágrimas que han sonado más a arrepentimiento que a otra cosa.

En primer lugar, Sergio se ha roto al ver un resumen de su paso por República Dominicana hasta ahora. Unas imágenes que han hecho que se le remueva todo y que han estado marcadas por cómo ha ido aumentando cada vez más su conexión con Irini... hasta el punto de sobrepasar todos los límites.

"No me siento orgulloso de verme. Al otro lado le estoy haciendo daño a una persona que va a ver esas imágenes. Estoy fastidiado", ha dicho un Sergio hundido ante una Sandra Barneda que se ha acercado a él para intentar animarle. "Te puedes dar cuenta de todo esto y no hacerle daño a esa persona", añade Sergio.

En ese momento, Sergio ha aclarado que eso también lo ha vivido él porque Paola se lo ha hecho antes de acudir a 'LIDLT 11', algo que no ha gustado en plató porque se ha visto como una especie de justificación. "Son cosas que cuando llegas allí no te esperas vivir en tu relación", dice Sergio.

Pero no iba a ser el único momento en el que Sergio se rompería durante su paso por 'El Debate de las Tentaciones': el participante del reality de Telecinco también ha acabado entre lágrimas al ver lo que en Villa Montaña se opina de él, con palabras como "miserable", "desgraciado", "asqueroso" o "repugnante".