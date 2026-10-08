La cuarta entrega de ‘El debate de las tentaciones’ que Mediaset Infinity estrenará este viernes 9 de octubre (13:00h) contará con la presencia en plató de dos de los grandes protagonistas de la edición.
En primer lugar, Náyades, que abordará su historia con Andrea y descubrirá imágenes inéditas de Nacho hablando de ella y del acercamiento de Paula al joven; y, por otro lado, Juanpi, soltero VIP que ha logrado conquistar a Mara y que se reencontrará en plató con Sandra Barrios, su expareja en ‘La isla de las tentaciones 9’ que estará entre los colaboradores.
Además, el programa ofrecerá avances y amplio material inédito de la experiencia: de la identidad de la soltera que decide abandonar Villa Playa; del reencuentro ante el espejo de una de las parejas; del soltero o soltera que será vetado por los protagonistas; del primer minuto del próximo programa, con la reacción de Paula en la hoguera a las imágenes de Kico; del visionado que los solteros y solteras llevarán a cabo de las hogueras mientras estas tienen lugar; y de varias de las terceras citas entre los protagonistas y sus solteras y solteros favoritos.