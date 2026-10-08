La cuarta entrega de ‘El debate de las tentaciones’ que Mediaset Infinity estrenará este viernes 9 de octubre (13:00h) contará con la presencia en plató de dos de los grandes protagonistas de la edición.

En primer lugar, Náyades, que abordará su historia con Andrea y descubrirá imágenes inéditas de Nacho hablando de ella y del acercamiento de Paula al joven; y, por otro lado, Juanpi, soltero VIP que ha logrado conquistar a Mara y que se reencontrará en plató con Sandra Barrios, su expareja en ‘La isla de las tentaciones 9’ que estará entre los colaboradores.