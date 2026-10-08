La isla de las tentaciones 11 08 octubre 2026

La partiipante de 'LIDLT 11' se enfrenta a su segunda hoguera, esta vez con imágenes de Miguel para ella muy comprometidas y que la han hecho afrontar la aventura con serias dudas

Mara ha sido la primera en dar el pistoletazo de salida a la última hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 11'. Una Mara que en su primera hoguera no vio imágenes de Miguel, algo que le dejó preocupada... ¿realmente era bueno o malo? No obstante, Mara es consciente de que, si le ha visto con Juanpi -y, por ende, la afinidad que tiene con él-, debe de estar "destrozado": "Juanpi es mi debilidad".

Tras unas palabras en donde Mara ha explicado lo que significa Juanpi para ella, la joven se ha enfrentado a sus primeras imágenes de Miguel. En imagen, un Miguel teniendo mucha afinidad con Miriam, de quien cree que tiene "una personalidad top", y con quien juega a juegos en la piscina y mantiene confesiones de todo tipo. Además, unas palabras suyas han hecho romperse del todo a Mara: "Yo soy un golfo de m*****, pero soy un diez". Mara, confusa y envuelta en lágrimas, no entiende cómo ha podido decir Miguel que "no la quiere tanto": "Sé que la estoy cagando a más no poder, porque hago lo que siento siempre".

Mara, al ver las primeras imágenes de Miguel en su segunda hoguera: “Me quiere pintar una cosa que no es”

"A veces pienso que Miguel me quiere pintar una cosa que no es. Tendré muchas cosas malas... hay veces que como pareja me he llegado a odiar. Pero soy sincera y no le miento nunca", ha dicho una Mara que, según ha reconocido, se le "cae el mundo" al verle. "Ojalá no sentir esto, porque era lo que quería hacer...", ha añadido. Posteriormente, en las siguientes imágenes para Mara, Miguel ha dejado revelaciones que le han dolido y mucho a Mara, como en un momento dado en donde asegura que Mara "es una cría": "Otra gente es más mujer, pero ella... no me fío de ella. Son demasiadas cosas". Esta especie de crítica de Miguel a su pareja le ha molestado, y mucho, a Mara: "Es un intenso. Me planifica la vida entera. Hasta su madre un día en la habitación le dijo: 'Miguel, deja a la chiquilla que haga lo que le dé la gana'. Quiere saber lo que hago en todo momento. Control y planificación".