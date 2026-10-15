Sin duda, Paola tocó fondo durante el último programa de 'La isla de las tentaciones 11', tras ver las imágenes de Sergio e Irini y protagonizar un 'asalto' sin precedentes a la otra villa . Pues bien, ahora Paola, como bien prometió en su hoguera, afronta de otra manera la aventura y cada vez se abre más con Josué, su tentador favorito .

Juegos, besos y caricias... Villa Montaña ha sido el escenario en el que Paola y Josué se han dejado llevar al máximo durante los juegos que han organizado las chicas. El resto de sus compañeros de villa también ha sido testigo de estos momentos.

"Josué, eres malo", le ha dicho en un momento dado Paola a Josué, entre risas. "¿Por qué me voy a cortar de que el chico juegue conmigo?", se ha preguntado Paola ante las cámaras de 'LIDLT 11'. Y es que el juego ha sido totalmente recíproco.

Y, sobre todo, cada vez ha ido a más. En un momento dado, esos juegos han subido como nunca la temperatura en Villa Montaña tras un beso de Josué a Paola, y la luz de la tentación ha sonado en Villa Playa.