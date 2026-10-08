Irini se defiende de las críticas tras sus besos con Sergio: "No es mi culpa"

Irini está harta. La soltera de 'La isla de las tentaciones' está recibindo un aluvión de críticas a través de las redes sociales y no ha dudado en defenderse. Recuerda que las parejas que van al programa saben a lo que se exponen y asegura: "No me conocen ni una pizca".

Irini y Sergio protagonizaron un juego que subió de tono. Entre el chocolate y los besos, fueron acercándose más y más a pesar de que estaban en el salón con el resto de compañeros… lo que no sospechaban es que Paola, novia de Sergio, lo estaba viendo todo en directo a través de una pantalla y junto a Sandra Barneda.

Tras la emisión del programa, muchos han opinado e Irini se queja ahora de los juicios que está soportando a través de las redes sociales: “Si pasaran un día conmigo… entenderían cómo soy, que estoy todo el día de cachondeo”.

El llamamiento de Irini

Y, dicho esto, pasaba al enfado: “A las mujeronas, santas, vírgenes, un llamamiento”, decía. Dejaba claro que el hecho de que tenga “un lado juguetón” no significa que le guste todo el mundo “ni que lo haga con todo el mundo”.

Recordaba que en ‘La isla de las tentaciones’ están solos, no saben lo que pasa en el exterior ni en la otra villa: “Estamos en una burbuja. No me sean unas santas ahora, por favor gente, es la edición 11, no la uno”.

Además, recordaba que las parejas “saben” lo que es: “Se exponen a que tiente a su pareja y que su pareja caiga, no es mi culpa, voy soltera, eso no significa que yo no sienta por el dolor ajeno, no me conocen ni una pica”.