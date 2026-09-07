La isla de las tentaciones 11 08 septiembre 2026

En el próximo programa, las imágenes de sus parejas desatan la tensión entre las chicas, que se enfrentan a sus novios durante una ceremonia de collares marcada por las nuevas incorporaciones VIP

Con las parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ ya en sus villas y tras haber conocido a las solteras y solteros con los que vivirán esta prueba de amor extrema en República Dominicana, en el próximo programa, que se emitirá de nuevo en Telecinco con su cobertura habitual en Mediaset Infinity, se vuelven a encontrar y no faltará la tensión entre ellos: adelántate a lo que te espera con este avance.

Las chicas van a descubrir unas imágenes en la ‘tablet’ que les entregará Sandra Barneda que las dejará completamente sorprendidas y enfadadas. Lo que así harán saber a sus parejas cuando se reencuentren, lo que generará mucha tensión y reproches entre ellos. Pero esto solo es el principio, el encuentro con los tentadores y las tentadoras no será para nada fácil, lo que marcará una ceremonia de collares con muchos desencuentros, reproches y sorpresas y, es que, parece que Gema y Rubén tienen una cara conocida entre una de las nuevas chicas que se incorporará a las solteras.

Avance | Las chicas estallan contra sus novios tras ver imágenes y una tensa ceremonia de collares con nuevas incorporaciones VIP