Con las parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ ya en sus villas y tras haber conocido a las solteras y solteros con los que vivirán esta prueba de amor extrema en República Dominicana, en el próximo programa, que se emitirá de nuevo en Telecinco con su cobertura habitual en Mediaset Infinity, se vuelven a encontrar y no faltará la tensión entre ellos: adelántate a lo que te espera con este avance.
Las chicas van a descubrir unas imágenes en la ‘tablet’ que les entregará Sandra Barneda que las dejará completamente sorprendidas y enfadadas. Lo que así harán saber a sus parejas cuando se reencuentren, lo que generará mucha tensión y reproches entre ellos.
Pero esto solo es el principio, el encuentro con los tentadores y las tentadoras no será para nada fácil, lo que marcará una ceremonia de collares con muchos desencuentros, reproches y sorpresas y, es que, parece que Gema y Rubén tienen una cara conocida entre una de las nuevas chicas que se incorporará a las solteras.
Pero no será la única, los tentadores VIP vienen pisando fuerte. Josué Bernal, Irini, Paula Colubi, Andrea Sabatini, entre otros, llegarán para revolucionarlo todo.
Y es que, como bien explicará Nacho, Paula es la chica que estuvo conociendo. Como Sergio también confesará que “tuvo tonteo con Irini”, aunque esta apuntará lo que pasó entre ellos: “Nos liamos”. O el propio Andrea Sabatini que dejará claro que tiene “una conversación pendiente” con Náyades. Y todo esto parece que lo hará temblar todo.
Y es que llegarán nuevas alarmas y la despedida final de las parejas mientras todos tienen que elegir su primera cita, lo que provocará momentos de lo más tensos, salidas, lágrimas y el enfado de una Sandra Barneda que les dejará muy claro cuál es la consecuencia de su actitud en este momento. ¿Y te lo quieres perder?