Así es Kico Sampol, participante de 'LIDLT 11': padre de una niña de ocho años y viajero

La isla de las tentaciones 23 septiembre 2026

Junto a su pareja, Paula, Kico Sampol se ha convertido en uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 11'. Él mismo nos ayuda a conocerle mejor

Cada edición de 'La isla de las tentaciones' es diferente, porque cada una de ellas tiene protagonistas distintos. Incluso si los problemas o dilemas a los que tienen que hacer frente son similares, la manera de afrontarlos y reaccionar ante ellos es completamente diferente, lo que nos ayuda a darnos cuenta de lo diferentes y complejas que pueden llegar a ser las personas. Una de las cosas más complicadas del programa es entender cómo pueden tomar las decisiones que toman cuando estas son completamente distintas a lo que haríamos nosotros mismos, o cuando son diferentes a las que han tomado otros participantes. Es más sencillo entender sus motivaciones una vez que la audiencia puede conocerles un poco mejor, algo que va pasando conforme avanza el programa y comparten un poco más de su vida con sus compañeros y, por tanto, con el espectador. No solo la parte que muestran en la isla es importante, no siempre da tiempo a que revelen todo lo que les sucede o cómo ha sido sus vidas, por eso resultan tan interesantes los pequeños detalles que comparten desde España mientras el programa está en emisión. Explicaciones que a veces ayudan a poder entenderles y otras hacen que lo que vemos en pantalla tenga todavía menos sentido; en ambos casos es información extra que nunca está de más tener.

Gracias a este sistema, es posible saber un poco más sobre Kico Sampol, que ha llegado a República Dominicana junto a su pareja, Paula, con la firme intención de aprender a confiar en ella mientras le demuestra que es capaz de serle fiel y no dejarse llevar por sus impulsos. Así es Kico Sampol, participante de ‘LIDLT 11’ Una de las cosas más importantes que hay que saber de Kico es que es padre de una niña de ocho años. El joven modelo tuvo a su hija cuando solo tenía 18 años y esta paternidad le ha marcado mucho durante su vida, porque es una experiencia que te obliga a despertar, a madurar, a ser consciente de que eres responsable de la vida de otra persona, o por lo menos así lo sintió él, que ha hablado de esto y de mucho más en 'Mi momento', de mtmad.

Kico contaba su experiencia y además de destacar la importancia de convertirse en padre, también señalaba que para él había sido clave la separación de la madre de su hija, que tuvo lugar un par de años después del nacimiento de la pequeña. Fue algo que le costó bastante asimilar, "Me costó mucho mentalizarme", confesaba durante su vídeo. Cuando esto sucedió, él tenía unos 20 años, "Me enfrentaba a criar una niña con 20 años, solo. Lo veía como imposible". "Tengo que reconocer que con el tiempo la cosa empezó a ir bien, pero el primer mes, segundo mes, fue bastante complicado, porque cuando trabajas en equipo con tu pareja no es lo mismo que estar solo cuidando de un bebé". Para él fue una experiencia complicada a la que tuvo que enfrentarse, aunque no dejó que la incertidumbre y el miedo ganaran la batalla. "Ese miedo me hizo fortalecerme y creo que ese miedo tan fuerte que tuve hizo que sacara mi mejor versión". La paternidad le hizo cambiar los planes que tenía pensados para su vida, pero supo adaptarse a su nueva realidad y ha seguido cumpliendo sueños. Los estudios nunca fueron su fuerte, por lo que le recomendaron estudiar una formación profesional, que fue lo que hizo, estudiar un grado medio de Instalaciones eléctricas (algo que veía relacionado con el sueño que tenía de pequeño de ser bombero). Estaba estudiando el grado superior cuando nació su hija y todo cambió.