La isla de las tentaciones 22 septiembre 2026

Tensiones, reproches, acercamientos, una hoguera de confrontación y ¿nuevos compañeros en las villas? Descubre lo que te espera en el próximo programa

La cosa está que arde en 'La isla de las tentaciones' y en el próximo programa no faltarán los acercamientos, las tensiones y ¡una hoguera de confrontación! Te puedes adelantar a todo lo que te espera con este avance. En medio de la resaca que han dejado las primeras hogueras, ¿llega la primera caída en la tentación de uno de los chicos con su soltera favorita? Solo hay que esperar para comprobarlo. Mientras Gema parece estar más cerca que nunca con Javi.

Pero no solo esto, Isa va a pedir a Borja "que no le vacile y que le diga la verdad" generando un tenso momento en la villa, pero no será el único. La respuesta de Andrea a Náyades sobre que Christian ha dicho que se tiene que preocupar de él hará reflexionar a la participante de 'La isla de las tentaciones 11': "Mi novio está en la otra villa, ¿estamos tontos?" Primera hoguera de confrontación de la edición y ¿nuevos compañeros? Aunque lo que menos se esperan las chicas es que una de sus parejas ha pedido una hoguera de confrontación y ha sido Nando. Isa no dará crédito al saber esto y la pareja vivirá un complicado reencuentro frente a Sandra Barneda: "¿Para esto me traes aquí? ¿A qué hemos venido?"