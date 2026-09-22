La isla de las tentaciones 22 septiembre 2026

La participante de 'La isla de las tentaciones 11' se queda sorprendida al ver las imágenes de Nacho y su complicidad con Sara

Náyades empezaba su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 11' convencida de que Nacho era el chico que mejor se está portando en la villa mientras ella está viviendo la experiencia con Andrea, pero al ver las imágenes su percepción cambiaba para ella y no lo ha pasado nada bien en este complicado momento frente a Sandra Barneda. Al ver que su novio está compartiendo su tiempo con Sara en la villa y que le ha verbalizado que le parece una chica muy guapa, Náyades se mostraba sorprendida: "Estoy asimilando que le dio la cita a Nataly, luego a Andrea y que ahora su mayor tentación es ella, pero me quito un peso de encima al saber que se está tentando".

Náyades se sincera sobre la conexión que tiene con Andrea Momento en el que explicaba por qué se ha quitado ese peso de encima a raíz de lo que se está abriendo ella con Andrea en la villa: "Egoístamente hablando me alegro, me estoy tentando mucho y me estoy sintiendo bien. Estoy muy a gusto y tengo complicidad con Andrea, me abro muchísimo para lo reservada que soy para mis cosas y estoy preocupada porque nunca me he visto así con una persona que no sea Nacho. Me da miedo poder sentir algo por él cuando estoy enamorada de Nacho, no tengo el control de la situación. Las conexiones no se pueden forzar ni frenar". Al ver en más imágenes que Nacho se muestra como es él con la tentadora y que está jugando en la villa, ella dejaba algo claro: "Ahora empieza 'La isla de las tentaciones', me estoy quedando flipando". Sin entender que Sara sea su mayor tentación: "Conociéndole no la veo nada su prototipo, siempre dice que le encanta una cara bonita y la naturalidad, la gente fina, y para mi gusto Sara no tiene eso".