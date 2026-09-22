La isla de las tentaciones 22 septiembre 2026

Gema no se puede creer cómo se está comportando Rubén en la villa con Nataly: "Sabe que es la última oportunidad"

Gema empezaba nerviosa su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 11' después de haber visto a Rubén y su comportamiento con su soltera favorita en la 'tablet' en las imágenes de sus compañeras: "Me va el corazón a mil, le he visto, necesito saber qué ha pasado. Viene a demostrarme él a mí". Y no iba a acabar mejor después de ver lo que está haciendo su novio en la villa.

Los acercamientos con Nataly y sus juegos durante las fiestas era lo primero que tenía que ver Gema y esto no le gustaba nada, menos cuando veía como su pareja tenía un momento en la hamaca con la soltera en el que no dudaba en hacerle cosquillas: "Y una mierda, él nunca me hace a mí un masaje, ni una caricia, siempre tengo que pedírselo y aun así tampoco me lo da". La que reflexionaba que ha estado tres años intentando mirar para otro lado: "Me he querido autoconvencer de que esta persona no es así como yo estoy, pero es así de cerdo y se lo dije claro, esta es la última oportunidad, no le doy más, está al límite, no puede pasarse el juego de primeras porque ya viene de vuelta y yo ya tengo una mochila bastante cargada". Lo que le ha hecho pensar que puede que Rubén no le quiera tanto si sigue con estos comportamientos: "Me estoy dando cuenta de que tengo que pensar mucho más en mí y darme el lugar que él no me ha dado".

Pero todo iba a peor cuando se volvía a encender la 'tablet', las imágenes de Rubén con Nataly, muy cerca y ella dentro de su habitación tumbada en su cama, hacían que Gema no pudiese más y saliera completamente desconsolada de la hoguera. Gema se marcha de la hoguera al ver las imágenes de Rubén Sandra Barneda, al ver el mal momento que estaba pasando la participante de 'La isla de las tentaciones 11' no dudaba en salir a buscarla para brindarle su apoyo y caminar con ella para que se tranquilizase: "Tienes que ser fuerte, estás aquí para ver cómo es realmente Rubén, tus compañeras te apoyan". Mientras Gema dejaba claro algo: "Esto no me lo merezco, te lo prometo".