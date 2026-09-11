Mi momento 11 septiembre 2026

Kico Sampol, participante de 'La isla de las tentaciones 11', ha ha revelado que su hija tiene ocho años y cómo fue convertirse en padre joven a los 18 años

Kico Sampol es uno de los nuevos participantes junto a su chica Paula de la undécima edición de ‘La isla de las tentaciones’. Si la pareja ha acudido a República Dominicana para poner a prueba su relación, el de Palma de Mallorca conoció a su verdadero amor hace casi nueve años con el nacimiento de su hija. Este solo tenía 18 años y la noticia fue para él todo un shock, tal como ha contado en un vídeo del canal de Mediaset Infinity ‘Mi momento’ para que le vayan conociendo más a fondo sus seguidores. El compartir para él esta parcela de su vida es muy importante porque su hija es el motor de todo lo que hace y también el gran cambio que sufrió. ¿Cómo afrontó esta situación de convertirse en padre tan joven? El participante de ‘LIDLT 11’ ha relatado esta experiencia sin filtros y sin edulcorar que los primeros momentos fueron difíciles de encajar.

“No fue un embarazo buscado. Sentí nervios, pero al mismo tiempo fue una alegría”, ha confesado, aunque en ese momento también reconoce que no era consciente de todo lo que suponía esa noticia para él. Aunque Kiko admite que quería ser padre joven esta situación le vino grande, así como el momento de contarle todo esto a sus padres. “Te das cuenta de la complejidad que tiene la vida, no dejas de ser un niño”, ha señalado a sus seguidores. Kico Sampol tuvo que pausar su vida El golpe de realidad cuenta que le llegó después. “Implicó dejar muchas cosas, pausar todo porque la prioridad era el bebé”, ha explicado. Ahora, que echa la vista atrás y ve cómo fue de difícil todo aquello, el participante de ‘LIDLT 11’ está orgulloso de cómo salió adelante y como su pequeña se está haciendo una mujercita a la que él acompaña. “Mi hija ahora tiene ocho añitos y el 17 de noviembre hace 9 añitos. Ya empieza a notarse el carácter”. Aunque llegase de forma inesperada, ella es ahora protagonista de sus redes sociales y lo más importante de su vida. El de Palma de Mallorca agradece que en este camino ha contado siempre con el apoyo y sostén de su familia y ha valorado siempre muy bien todos los consejos que ha recibido.

Kico Sampol habla de su temprana paternidad y el cambio en su vida que le ha supuesto