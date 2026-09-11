Luis Rubiales cuenta a Josep Pedrerol el pacto inicial de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030

"Empezamos los tres países en julio de 2018. En octubre me reúno con Ceferin que Reino Unido también presenta candidatura y que si hay candidatura 100% europea y otra que no, perderemos el apoyo de UEFA”, comenta el expresidente de la RFEF cuando Josep le pregunta por cómo se organiza la candidatura. “ Se queda fuera en octubre Marruecos, se le dice que más adelante veremos, seguimos Portugal y España trabajando . Si no hubiera candidatura de Arabia no hubiéramos recuperado Marruecos, pero necesitamos ganar y necesitamos a Marruecos, eso es cronológicamente lo que ocurre”.

En las últimas horas, el presidente de la federación de fútbol marroquí ha asegurado que la final del Mundial 2030 la iban a acoger en el país árabe en vez de en España. Algo que no parecía estar en el primer acuerdo entre Marruecos y España para acoger el Mundial de Fútbol de la FIFA. Luis Rubiales ha estado en El Chiringuito con Josep Pedrerol y ha desvelado sin tapujos cómo era el plan inicial y cuáles fueron los primeros pactos con Marruecos para ser las anfitrionas del siguiente Mundial.

Rubiales desvela los problemas con Pedro Sánchez

El presentador catalán aprovecha para preguntar si hay un mal trabajo con la FIFA y Rubiales cuenta cómo se gestó todo. "Luchamos contra un lobby del Reino Unido de 12 o 13 millones de libras. UEFA es más importante que FIFA, UEFA es muy importante, tiene que poner las cartas boca arriba y hacer tres cosas bajo mi opinión, liderado por Ceferin con España y Portugal detrás. En primer lugar, decirle que se dejen de historias y decidir dónde es la final, que iba a ser Madrid desde el primer momento, con un pacto a tres. No sólo la final, también el partido inaugural, eso ya lo hemos perdido por Pedro Sánchez, que incluyó a tres países a 8.000 km. Está perdido, pero no podemos perder la final. En segundo lugar, si la final no es en España, no puede participar en esto ni un minuto más. Pero es que tiene que ser en España, estoy convencido de que tiene que ser por historia, hoteles, ranking, todo. Y en el Bernabéu, como se dijo en el primer momento. Y hay otra cuestión. El ministro de Marruecos está siendo oportunista, la RFEF quedó desmantelada, se desmanteló por completo, magníficos profesionales y no se ha hecho nada. Teníamos 11 ciudades y tenemos nueve. ¿Cómo puede quedar Málaga desasistida, como A Coruña? Si seguimos adelante en el Mundial hay que hablar con la FIFA y decirle que queremos compartimentos estancos. Que participen en sus partidos y nosotros participaremos en otros".

El reparto de partidos inicial

El expresidente de la RFEF asegura que hubo un problema con Pedro Sánchez con Marruecos. “Cada vez que le decíamos que no hablara de Marruecos, salía a hablar de Marruecos. Y es ese período en el que no podíamos hablar porque había otra candidatura británica. Llamamos para que organizaran la Eurocopa y dejaran el Mundial. Lo conseguimos con presupuesto, con mucho trabajo, conseguimos ese Mundial”. Finalmente, Rubiales acaba desvelando el plan inicial con el reparto de los partidos en el Mundial 2030. "El pacto era 20% para Marruecos, 20% para Portugal y 60% para España con el partido inaugural y la final y una semifinal. Esto ocurrió en Suiza, con Ceferin".

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS