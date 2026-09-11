El cara a cara completo de Mati Prats y Toni Freixa en El Chiringuito tras dos editoriales y dos "vomitivos"

Hace unas semanas las redes sociales ardieron con un editorial de Mati Prats en el informativo de ElDesmarque sobre Julián Álvarez. Unas palabras que no le gustaron nada a Toni Freixa, que lucho contra Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Este, en las redes sociales, tildó de "vomitivo" lo que había dicho el periodista. Un gesto que repitió poco después cuando Mati Prats cargó contra el FC Barcelona por no hacerle un homenaje en el Camp Nou a los campeones del mundo.

Tal y como se puede ver en el vídeo, Josep Pedrerol da paso primero al editorial de Mati Prats para refrescarles a todos la memoria y para hacer que este le pudiera responder a Frexia. Pero ojo, que ahí no se quedó la cosa, ya que Freixa no se quedó callado y volvió a cargar contra el periodista de Mediaset. Un cruce de palabras y un cara a cara brutal.