Jota Jordi desvela la promesa del Barça a Julián Álvarez: “El 1 de enero empezamos otra vez”

El FC Barcelona no habría dado por cerrado el sueño de fichar a Julián Álvarez. El delantero, que fue uno de los grandes objetivos del conjunto azulgrana durante el último mercado, no ha cambiado de parecer y su deseo de marcharse del Atlético de Madrid sigue siendo una realidad. Ahora, con el mercado de invierno en el horizonte, el nombre del argentino será una prioridad para el Barça y, Jota Jordi en El Chiringuito, ha asegurado que el club catalán volverá a intentar su fichaje en enero.
Según ha explicado el periodista, el conjunto culé le habría trasladado directamente a Julián Álvarez su intención de volver a intentar su fichaje a partir del próximo 1 de enero. El tertuliano asegura que el mensaje del club al futbolista es claro: no renunciarán a la operación y estarán dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para volver a negociar.
La clave de esta información está precisamente en el compromiso que, según Jota Jordi, existe entre el Barcelona y el delantero. La entidad azulgrana habría garantizado a Julián que la operación no queda descartada después de lo ocurrido durante el verano y que el próximo mercado volverá a ser un momento importante para intentar acercar posturas.
El Barça considera al argentino una pieza de máximo nivel para su proyecto deportivo y su perfil continúa encajando en la planificación de la plantilla. La dificultad, como ocurrió durante el último mercado, será convencer al Atlético de Madrid y encontrar una fórmula que permita abordar una operación de enorme complejidad.
Julián Álvarez, por su parte, trabaja como uno más en el conjunto rojiblanco y, tanto Diego Pablo Simeone como miembros de la directiva, han reiterado en numerosas ocasiones que quieren recuperar la mejor versión del argentino. Eso explica su inesperada titularidad en la derrota frente al Liverpool en la primera jornada de Champions League, donde el ‘19’ dio una asistencia y cuajó un buen partido.
Respecto a su contrato y su situación en el Atlético, todo sigue igual y, por el momento, cualquier intento de salida hacia Barcelona es sinónimo de una negociación casi imposible. La promesa que apunta Jota Jordi sitúa así el 1 de enero como una nueva fecha marcada en rojo por el conjunto culé y por el delantero argentino.