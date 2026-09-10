Jota Jordi desvela la promesa del Barça a Julián Álvarez: “El 1 de enero empezamos otra vez”

El FC Barcelona no habría dado por cerrado el sueño de fichar a Julián Álvarez. El delantero, que fue uno de los grandes objetivos del conjunto azulgrana durante el último mercado, no ha cambiado de parecer y su deseo de marcharse del Atlético de Madrid sigue siendo una realidad. Ahora, con el mercado de invierno en el horizonte, el nombre del argentino será una prioridad para el Barça y, Jota Jordi en El Chiringuito, ha asegurado que el club catalán volverá a intentar su fichaje en enero.

El FC Barcelona promete volver a por Julián Álvarez

Según ha explicado el periodista, el conjunto culé le habría trasladado directamente a Julián Álvarez su intención de volver a intentar su fichaje a partir del próximo 1 de enero. El tertuliano asegura que el mensaje del club al futbolista es claro: no renunciarán a la operación y estarán dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para volver a negociar.

La clave de esta información está precisamente en el compromiso que, según Jota Jordi, existe entre el Barcelona y el delantero. La entidad azulgrana habría garantizado a Julián que la operación no queda descartada después de lo ocurrido durante el verano y que el próximo mercado volverá a ser un momento importante para intentar acercar posturas.