Josep Pedrerol avisa al madridismo por los pitos en el Bernabéu: “No caigáis en la trampa”

Josep Pedrerol volvió a hablar de los pitos que se escucharon en el Santiago Bernabéu en la victoria contra el Inter de Milán. El Real Madrid de José Mourinho empezó una nueva temporada más de la Champions League con un triunfo muy importante contra uno de los rivales más fuertes de toda su fase de liguilla. No fue un partido nada fácil y, a pesar del dominio de los italianos, el conjunto merengue acabó llevándose los tres puntos en un partido en el que sufrieron mucho.
Pero la victoria no fue suficiente para un sector del madridismo que no dudó en pitar a algunos jugadores, sobre todo a Vinicius en el cambio. Un hastío que solo se explica si recordamos los dos años en los que el Real Madrid se ha ido de vacío sin ningún título. Pese al fichaje de Mourinho y el desembolso millonario del club en los nuevos fichajes, la afición está más exigente que nunca con sus jugadores y no les gustó nada la actitud del equipo en muchas fases del partido donde prácticamente se dejaron someter por el Inter.
Sin embargo, Josep Pedrerol aprovechó el inicio del programa de El Chiringuito en Cuatro para dar un consejo a todo el madridismo. “Hombre el Madrid no hizo un partido maravilloso, pero tenía cinco bajas y jugaba ante el Inter de Milán”, recuerda el presentador catalán. “El Madrid creó ocho ocasiones claras de gol y el Inter de Milán cuatro. Que hay que mejorar lo sabe Mourinho, ¿pero os parece normal ir a pitar al estadio? ¿Ir a insultar a tus jugadores? ¿Os parece normal lo que se está generando en el Bernabéu? ¿Quién provoca ese mal ambiente? No caigáis en la trampa, a los jugadores se les apoya y al final si no te gusta se les pita”, sentencia Pedrerol.
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