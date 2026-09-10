Alfredo Duro revela la charla de Simeone con Julián Álvarez y Jota Jordi insiste en su futuro como culé: “No ha cambiado”

Julián Álvarez volvió a mostrar su mejor nivel en el partido contra el Liverpool. Los de Simeone no pudieron defender la ventaja con el gol de Marcos Llorente y acabaron perdiendo 2-1 en un partido en el que la mejor noticia fue recuperar al delantero argentino para la causa. Julián, además de ser titular por sorpresa, firmó un gran partido y estuvo comprometido con el equipo incluso en acciones defensivas. Hasta asistió a Marcos Llorente en el 0-1 inicial. Viendo cómo está ahora la situación, cualquiera diría que el culebrón es cosa del pasado y que tanto Julián como el Atlético de Madrid ahora reman en la misma dirección.

La charla de Simeone con Julián Álvarez antes de su titularidad en Liverpool

Antes del partido, tal y como desveló Alfredo Duro en El Chiringuito en Cuatro después de la jornada de Champions, Simeone tuvo una charla con Julián para que fuese él el que decidiese si estaba en condiciones de partir como titular. “Simeone tenía pendiente hablar con Julián y que fuera él el que tomara la decisión”, cuenta el periodista y tertuliano del programa presentado por Josep Pedrerol. Según Duro, Simeone quería que su jugador fuera el que diese un paso al frente y en un partido importante, contra un club de la talla del Liverpool, estuviese en el once titular.