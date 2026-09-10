Ha pasado un mes desde que comenzó la temporada y el FC Barcelona ya asusta. Los de Hansi Flick llevan 22 goles en 5 partidos y apuntan a ser uno de los equipos más en forma de toda Europa otro año más. La ilusión del equipo que han formado Joan Laporta y Deco con los nuevos fichajes despierta una ilusión desbordada entre los culés y en El Chiringuito ya hay algunos colaboradores como Quim Domenech o Jota Jordi que apuestan a que el Barça se va a llevar todos los títulos de calle.
Una situación que no ha gustado nada a Juanma Rodríguez, colaborador habitual de El Chiringuito, y ya le ha propuesto a Josep Pedrerol algunos cambios para que los madridistas que ven el programa aguanten para ver el programa. “Tú eres el que hace los castings, naturalmente”, le aseguraba el tertuliano al presentador catalán. “Yo haría cambios. Yo es que no echaría a uno, echaría a varios”, continuaba diciéndole a Pedrerol mientras el presentador bromeaba en directo con despedir a esos tertulianos que no gustan a Juanma Rodríguez.
“Ha habido un momento que he tenido, ha pasado una nube negra por aquí. Y yo tengo nubes negras muy pocas veces en la vida, pero ahí la he tenido. Digo, cojo y me voy. Te lo digo en serio, yo estoy aquí por ti, por respeto a ti. Que yo como madridista tenga que volver a escuchar el discurso de las ánforas de este señor, que se duerme... Yo me duermo con lo que dices tú, yo me duermo con lo que dices tú, que además copias gags con lo del violín todo el día, que parece que lo has inventado tú, no has inventado nada”, comentaba Juanma dirigiéndose a Jota Jordi. Una muestra más de que el espíritu de El Chiringuito ya ha aterrizado con todas las de la ley en Mediaset con ese pique entre los colaboradores del programa tan divertido y que tanto gusta a los espectadores.
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