Ha pasado un mes desde que comenzó la temporada y el FC Barcelona ya asusta. Los de Hansi Flick llevan 22 goles en 5 partidos y apuntan a ser uno de los equipos más en forma de toda Europa otro año más. La ilusión del equipo que han formado Joan Laporta y Deco con los nuevos fichajes despierta una ilusión desbordada entre los culés y en El Chiringuito ya hay algunos colaboradores como Quim Domenech o Jota Jordi que apuestan a que el Barça se va a llevar todos los títulos de calle.

Juanma Rodríguez no aguanta el ambiente culé de El Chiringuito

Una situación que no ha gustado nada a Juanma Rodríguez, colaborador habitual de El Chiringuito, y ya le ha propuesto a Josep Pedrerol algunos cambios para que los madridistas que ven el programa aguanten para ver el programa. “Tú eres el que hace los castings, naturalmente”, le aseguraba el tertuliano al presentador catalán. “Yo haría cambios. Yo es que no echaría a uno, echaría a varios”, continuaba diciéndole a Pedrerol mientras el presentador bromeaba en directo con despedir a esos tertulianos que no gustan a Juanma Rodríguez.