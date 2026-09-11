Sus explicaciones han situado el foco en dos cuestiones: el crecimiento de ese espacio digital y el contenido de los mensajes que, según ha denunciado, se están difundiendo en él.

“Hemos tenido acceso a uno de los grupos virtuales que el Centro Nacional de Inteligencia señaló como que era la red que estaba usando Marruecos para movilizar a todos los inmigrantes ilegales”, ha afirmado el periodista durante su intervención.

La actividad de un grupo virtual ha centrado parte del debate sobre Ceuta en ‘Horizonte’ . Alejandro Entrambasaguas ha explicado que, según la información publicada por su medio, El Debate , una de las comunidades digitales que el CNI habría señalado como vía de movilización para la entrada masiva de migrantes continúa operativa. Y, según las cifras que ha expuesto, su número de seguidores ha aumentado considerablemente .

De 180.000 a 273.000 seguidores

Entrambasaguas ha detallado que se trata de foros y grupos internos cuyo seguimiento, según su relato, el CNI había cifrado en 180.000 seguidores. El periodista ha sostenido que esa información se trasladó a la Delegación del Gobierno y ha acusado a las autoridades de no actuar pese a disponer de los datos.

Al explicar los resultados de su investigación, ha destacado tres aspectos: que el grupo permanece abierto, que ha ganado casi 100.000 seguidores y que se utiliza para difundir nuevas instrucciones.

“Tiene 273.000 en estos momentos”, ha señalado ante Iker Jiménez. Sin embargo, su advertencia no se ha limitado al tamaño de esa comunidad. Entrambasaguas ha asegurado que su actividad actual incluye mensajes que incitan a la violencia, cuya difusión ha situado en el mismo contexto temporal que los incidentes comentados en el programa.

“Se incita directamente a actuar de manera violenta”

El periodista ha afirmado que El Debate ha publicado mensajes concretos procedentes de ese grupo. Entre ellos, ha destacado uno por la gravedad de su contenido: “Se incita directamente a actuar de manera violenta contra la población de Ceuta”.

Según ha relatado, en esos mensajes se expresa que no habría “ningún tipo de problema en llegar a una guerra civil” y se sostiene que “va a haber más víctimas que supervivientes”. Son afirmaciones que Entrambasaguas ha atribuido a las publicaciones del foro durante su exposición.

“Se está animando a todas estas personas a que ejerzan la violencia y todo esto lo está haciendo por escrito”, ha añadido.

La intervención ha abierto también una pregunta en la mesa planteada por Iker Jiménbez: hasta qué punto esas publicaciones pueden responder a amenazas efectivas o a personas que se envalentonan dentro de un grupo con un perfil anónimo.

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