Tras hacerse pública la llamada 'lista negra’ que habría elaborado Interior con nombres de periodistas y sus afinidades ideológicas, ‘El programa de Ana Rosa’ busca la reacción de los aludidos. Se trata de una lista de 54 paginas y 280 periodistas, al parecer, se elaboró en el año 2024 y el ministro de Interior dice que es un documento de trabajo sin ninguna finalidad y que no sabía que existiera esta ‘lista negra’.

La reacción de los aludidos en la lista de Interior

En ella, definen a Eduardo Inda como de ideología radical y muy crítico con el Gobierno, ante lo que él decía: “Toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo”.

A Antonio Caño lo llaman “reconocido anti-sanchista” y crítico con algunas acciones del Gobierno y él mismo decía en el plató del programa: “Ser antisanchista en este momento es casi una obligación democrática, es imposible desde las convicciones democráticas apoyar a Pedro Sánchez, es incompatible respetar el estado de derecho con apoyarle”.

De Javier Casqueiro dicen que es un “periodista moderado” con “afinidad a la ideología de izquierdas”, también hablan de María Claver la definen como “polémica” y “muy crítica” con algunas acciones del Gobierno y de Rodolfo Irago que es muy afín PSOE y defensor de las políticas del Gobierno. “¡Has cambiado!”, decía Ana Rosa Quintana al colaborador, también en plató, y el aludido replicaba: “No me escuchan”.

A Ketty Garat la califican como una “periodista de derechas” que se muestra “críticas con actuaciones del Gobierno” y ella se preguntaba si “a estas alturas” nos vamos a sorprender “de que el gobierno clasifique ideológicamente a los medios”.

Para Estefanía Molina, estas no son “unas prácticas típicas de una democracia como la española” y Mayka Navarro apuntaba: “No en mi nombre ni esta ni cualquier otra lista. Y menos esta que lleva el membrete de Interior”.

Por su parte, Carlos Cuesta dejaba caer que estamos ante “una cloaca” que habría investigado a “jueces, fiscales y agentes de la UCO” con lo que “faltaban los periodistas”.

Por último, José Luis Pérez tiraba de ironía: “Puestos a hacer algo tan sucio, tan zafio, por lo menos que lo hiciera bien, me ha puesto una foto parecía de la primera comunión”.

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