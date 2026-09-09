Horizonte 09 septiembre 2026

José María Olmo, Eduardo Inda, Javier Chicote y Carlos Cuesta analizan la lista publicada por ‘El Confidencial’ y cuestionan quién la ordenó, para qué se elaboró y por qué se utilizó dinero público para elaborarla

La publicación de un dossier elaborado en el entorno del Ministerio del Interior sobre periodistas y tertulianos ha generado una fuerte reacción en ‘Horizonte’. El programa de Iker Jiménez ha analizado el documento publicado por ‘El Confidencial’, que reúne información sobre 280 profesionales y colaboradores vinculados a la actualidad televisiva, incluidas referencias a sus supuestas tendencias ideológicas.

José María Olmo, director de Investigación de ‘El Confidencial’, ha explicado el contexto de la investigación: su compañero Alejandro Requeijo, autor de la información, se reunió este lunes con un representante del Ministerio del Interior que le confirmó que el documento era auténtico. Olmo ha explicado que se trataría de una guía elaborada de forma reservada desde el área de comunicación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con el objetivo de “tener identificados a los principales tertulianos de televisión”. Olmo: “Estamos ante un asunto muy grave” El periodista ha asegurado que "estamos ante un asunto muy grave", y a su juicio, resulta especialmente preocupante que una institución como el Ministerio del Interior pueda utilizar recursos públicos para elaborar perfiles de periodistas y clasificarlos en función de su ideología. Además, ha destacado que la lista no se limita a profesionales que tengan una relación habitual con el departamento, sino que en ella aparecen también personas que participan en televisión y que expresan públicamente sus opiniones sobre la actualidad política y social.

Dicho esto, Iker Jiménez ha ido mostrando algunas de las fichas incluidas en el documento. Una de ellas corresponde a Eduardo Inda, descrito como un periodista de “ideología radical de derechas” y muy crítico con la acción del Gobierno. Inda ha respondido con ironía a esa descripción: “Soy radical, ¿sabe por qué? ¿Sabe usted lo que decía el profesor Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid y miembro del Partido Socialista? Que radical es el que va a la raíz de los problemas. Sí, soy radical. Etimológicamente es ir a la raíz de los problemas. Tiene razón la Gestapo de Marlaska". Chicote cuestiona quién ordenó elaborar la lista Javier Chicote, a quien el documento lo sitúa como de "tendencia de centro derecha", puso el foco en dos cuestiones, para él, fundamentales: “¿Para qué se hace esta lista? ¿Cuál es el propósito?” y “¿quién la ordena?”.

El periodista cuestionó además la utilidad de un documento de estas características y señaló que, según su interpretación, habría sido elaborado con recursos públicos. “Lo veo muy grave, sobre todo porque se ha pagado con dinero público”, afirmaba. Cuesta: “Esto es la continuación de la cloaca” Carlos Cuesta también ha reaccionado al contenido de su propia ficha, en la que aparece definido como “periodista radical” y relacionado con la “desinformación”. Su respuesta también fue irónica: “Han descubierto que soy de derechas”. El periodista ha vinculado también la elaboración de perfiles de periodistas con otros episodios que, según ha sostenido, afectarían a jueces, agentes de la UCO o fiscales: "Esto es la continuación de la cloaca". En su opinión, la inclusión de periodistas en este tipo de listados es una muestra más de un sistema destinado a clasificar y hacer seguimiento de determinados ciudadanos.