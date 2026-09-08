Horizonte 08 septiembre 2026

La periodista ha presentado la hoja de servicios de Mehdi Hijaouy, un antiguo responsable de los servicios secretos marroquíes al que vincula con la operación que permitió infectar el teléfono de Pedro Sánchez

Ketty Garat ha acudido a ‘Horizonte’ para adelantar una de las informaciones que publica ABC y ha mostrado en directo un documento que, según la periodista, acreditaría la vinculación de Mehdi Hijaouy, antiguo número dos de los servicios secretos marroquíes, con el operativo de espionaje mediante el que fue infectado el teléfono móvil de Pedro Sánchez. Garat ha enseñado la que ha descrito como la hoja de servicios de Hijaouy, un documento que, según ha explicado, identifica al exresponsable de la inteligencia marroquí como jefe del 'Service Action', la unidad de acción dependiente de la Dirección de Estudios y Documentación (DGED). "Este señor fue básicamente el instructor, el jefe, el líder del 'Service Action", ha señalado. Según su información, desde esta estructura se habría organizado el operativo Pegasus y Mehdi Hijaouy habría desempeñado un papel como "arquitecto técnico" de la operación y aseguraba: "Aquí está la prueba".

Un documento que pone nombre a la incógnita de Pegasus Hasta ahora, la posible implicación de Mehdi Hijaouy en el caso había sido apuntada por distintos medios y fuentes, pero Garat sostiene que el documento mostrado en ‘Horizonte’ supone un elemento nuevo. La periodista ha asegurado que el exnúmero dos de los servicios secretos marroquíes estaría, además, en disposición de aportar información sobre cómo se desarrolló el operativo Pegasus, quiénes fueron sus objetivos y el contenido extraído de los dispositivos, incluidos los datos obtenidos del teléfono del presidente del Gobierno. Garat ha explicado que Hijaouy habría ido dosificando las filtraciones durante el último año y que ahora estaría dispuesto a aportar una información más amplia sobre la operación. Además, ha relacionado al exespía con otras filtraciones atribuidas durante el último año a una misma fuente: "Este señor ha estado detrás de las filtraciones sobre Nasser Bourita, el ministro de Exteriores actual, sobre propiedades del actual jefe de la inteligencia militar y policial de Marruecos, de información sobre la persona que controla el holding privado del rey, que cobraba 120.000 euros. Ha habido cuatro hackeos masivos en el último año y todos provienen de la misma fuente".