Fran Soto revela que 'Tiempo de revisión' analizará el penalti de Mbappé y Juanfe Sanz avanza una exclusiva

Han pasado ya varios días pero el penalti de Mbappé ante el Real Betis y su no repetición sigue dando mucho que hablar. El Chiringuito ha conseguido unas declaraciones de Fran Soto, el jefe de los árbitros, y ha contado en exclusiva que 'Tiempo de revisión' dará su explicación correspondiente a la jugada del delantero francés del Real Madrid. Lejos de cambiar de decisión, Juanfe Sanz adelanta en exclusiva que 'Tiempo de revisión' ratificará la decisión del colegiado del encuentro y explicará el motivo por el que la jugada sí estaba bien arbitrada.

El penalti de Mbappé sigue generando debate

"Yo respeto mucho lo que opine Mourinho y cualquier entrenador pero nosotros lo tenemos muy claro. Es una jugada que va a salir en 'Tiempo de revisión' y ahí lo explicaremos perfecto. Ellos lo están preparando y esperemos que quede todo claro", declaraba Fran Soto a El Chiringuito. "La jugada va a estar y el CTA va a reforzar la decisión", avanza en exclusiva Juanfe Sanz. El tertuliano explica que el CTA tiene programas de Inteligencia Artificial que, en base a muchos y diferentes datos, deciden qué jugadas entran en cada episodio de 'Tiempo de Revisión' siendo el polémico penalti de Mbappé una de las que serán revisadas esta semana.

Iñaki Cano resalta el cambio en la política de comunicación del CTA tras las declaraciones de Fran Soto: "Antes el jefe de los árbitros no hablaba nunca, salvo en privado. Qué bien Juan Soto que ha hablado". Para José Álvarez toda esta polémica no es más que una "cortina de humo" para evitar hablar del "problema de fútbol" del Real Madrid: "Fútbol, fútbol. Jornada 4. Que no empiecen a llorar y empiecen a hablar de los problemas del equipo".

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS