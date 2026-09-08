Álex Silvestre explota en El Chiringuito tras las palabras de Rodri Hernández contra el Valencia: "Me ha decepcionado"

Las palabras de Rodrigo Hernández en Mestalla están dando la vuelta al mundo. Un "son muy malos, son malísimos" que llegó al plató de El Chiringuito y Álex Silvestre , periodista afín al Valencia CF, criticó de manera dura provocando un gran debate.

Todo pasó en el mintuo 63 del Valencia CF - Barcelona. Hansi Flick decidió cambiar a Rodrí Hernández. El cuadro azulgrana, por aquel entonces, ya iba goleando a su rival. A pesar de ello, cuando el campeón del mundo se retira, los aficionados que estaban presentes en Mestalla lo ovacionan. Hasta ahí todo normal. La bomba estalló cuando el centrocampista se sentó en el banquillo. Según captaron las cámaras de Movistar +, el futbolista se sentó al lado de su compañero Pau Cubarsí y empezó a rajar contra el Valencia. "Son muy malos, son malísimos", dijo Rodri, que se llevó la respuesta de Álex Silvestre:

"Para empezar, a Rodri lo tenemos, creo que todos o al menos para mí hasta el día de hoy, como el ejemplo de respetuoso, de correcto. Hoy a mí Rodri me ha decepcionado, me ha decepcionado. Esto lo puede decir un valenciansita que está sufriendo y viendo lo que es su equipo. 'Oye qué malo somos, oye que jugamos fatal, pero un jugador del FC Barcelona al que le han ovacionado, al que sabe perfectamente que cuando se siente le van a grabar porque era su primer partido como titular y había hecho un partidazo... a mí no me vale".

Tras su intervención, se generó un gran debate en el programa de Mediaset.

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