El Chiringuito es la gran apuesta deportiva de Mediaset para esta temporada. El programa liderado por Josep Pedrerol ya se ha afianzado en las noches de Energy y Cuatro como líder indiscutible en la madrugada. Pero desde su llegada a la cadena, el presentador catalán lleva adelantando sorpresas en esta nueva etapa, entre ellas un fichaje estrella y presentador de Mediaset. Durante las primeras semanas Pedrerol había adelantado un gran fichaje y en el último programa acabó con el suspense confirmando que el nuevo fichaje del programa será Mati Prats.
El presentador ya metió algunos avances para alimentar este nuevo fichaje con pistas como “soy seguidor acérrimo del Atlético de Madrid”, “mi padre es bueno contando chistes”, “los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados”, “formado como becario en Radio Marca”. Pistas que fueron cerrando aún más el cerco sobre el famoso presentador de Mediaset. El propio Pedrerol confirmó nada más anunciar su fichaje que debutará esta misma semana.
Mati Prats se ha convertido en uno de los presentadores deportivos más relevantes del panorama actual. Sus editoriales en el informativo del fin de semana de ElDesmarque suman miles de visualizaciones y se caracteriza por ser bastante mordaz a la hora de criticar y comentar las polémicas, algo que seguro gustará a los espectadores de El Chiringuito.
Matías Prats Chacón, conocido profesionalmente como Matías Prats Jr. (Madrid, 1985), es un periodista y presentador de televisión español especializado en información deportiva. Miembro de una ilustre saga de comunicadores —hijo de Matías Prats Luque y nieto de Matías Prats Cañete—, inició su andadura en los medios en la radio y en Veo Televisión antes de dar el salto a Mediaset España en 2011. Durante más de una década se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la redacción de Deportes de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, cubriendo eventos de máxima relevancia. Con un estilo cercano, riguroso y dinámico frente a la cámara, ha sabido forjar su propia identidad periodística sin perder la naturalidad y solvencia que caracterizan a su apellido en la televisión nacional.