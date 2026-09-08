El Chiringuito es la gran apuesta deportiva de Mediaset para esta temporada. El programa liderado por Josep Pedrerol ya se ha afianzado en las noches de Energy y Cuatro como líder indiscutible en la madrugada. Pero desde su llegada a la cadena, el presentador catalán lleva adelantando sorpresas en esta nueva etapa, entre ellas un fichaje estrella y presentador de Mediaset. Durante las primeras semanas Pedrerol había adelantado un gran fichaje y en el último programa acabó con el suspense confirmando que el nuevo fichaje del programa será Mati Prats.

El presentador ya metió algunos avances para alimentar este nuevo fichaje con pistas como “soy seguidor acérrimo del Atlético de Madrid”, “mi padre es bueno contando chistes”, “los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados”, “formado como becario en Radio Marca”. Pistas que fueron cerrando aún más el cerco sobre el famoso presentador de Mediaset. El propio Pedrerol confirmó nada más anunciar su fichaje que debutará esta misma semana.