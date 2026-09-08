Han pasado ya varios días de la primera derrota del Real Madrid de José Mourinho. Los blancos cayeron en La Cartuja contra el Real Betis después de un encuentro en el que tuvieron muchísimas ocasiones, pero no pudieron superar el gran muro defensivo verdiblanco. El partido tampoco estuvo exento de polémicas por un penalti fallado de Kylian Mbappé justo en el descuento final del partido y que para el Real Madrid debió repetirse. El propio José Mourinho aprovechó la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra el Inter para incidir en la decisión del VAR de no revisar ese penalti ni repetirlo.

“¿Por qué motivo no ha sido repetido ante el Betis? ¿No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O porque el VAR no ha querido? ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, se tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no lo ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Prefiero ir en esa dirección. Pero, si este es el caso, no puede hacer el árbitro, no puede hacer el VAR. Porque lo que vaya a pasar la próxima semana o dentro de un mes o de dos... es que una situación igual, se va a repetir el penalti. Me gustaría que me respondieran la gente que tiene esta responsabilidad", protestó Mourinho.