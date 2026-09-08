Todo es mentira 08 septiembre 2026

El exministro de Exteriores ha defendido que Marruecos utilizó la inmigración como “un arma” durante la entrada masiva en Ceuta, mientras que el asesor político marroquí ha rechazado sus acusaciones y le ha pedido que presente pruebas

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y el asesor político marroquí Samir Bennis han protagonizado en ‘Todo es mentira’ una tensa discusión a cuenta de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y del papel que habría desempeñado Marruecos. El enfrentamiento ha comenzado después de que el exministro de Exteriores asegurara que Marruecos había colaborado en lo que él mismo había definido como una “invasión” de una ciudad española. Unas declaraciones que Bennis había calificado previamente de “indignas y contundentes”.

Samir Bennis: “Las palabras tienen consecuencias” El asesor político marroquí ha defendido que España y Marruecos habían mantenido durante años una relación de cooperación y ha recordado algunos episodios en los que ambos países se habían apoyado mutuamente. Por eso, ha considerado especialmente graves las palabras de García-Margallo: “Es indigno que un antiguo ministro de Exteriores, una figura del Estado español, acuse a Marruecos sin pruebas de estar detrás de lo que ocurrió”, ha señalado. Bennis también ha reivindicado el papel de Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular y ha insistido en que, en un momento de crisis entre ambos países, es necesario rebajar la tensión. “Ahora necesitamos calmar las cosas”, ha defendido, para añadir: “No hay una guerra entre España y Marruecos”. Y ha lanzado un mensaje directo al exministro: “Las palabras tienen consecuencias, sobre todo cuando vienen de una persona como García-Margallo”. Para el asesor marroquí, precisamente por su condición de exministro y de hombre de Estado, sus declaraciones no estaban a la altura: “No es digno de un estadista”, ha sentenciado.

García-Margallo: “Yo fui ministro del Reino de España, no del Reino de Marruecos” La respuesta del exministro no se ha hecho esperar. García-Margallo ha marcado distancias con la interpretación de Bennis y ha defendido que durante su etapa al frente de Exteriores había reconocido públicamente la colaboración de Marruecos cuando esta se había producido. “Yo fui elegido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, no del Reino de Marruecos”, ha respondido. Además, ha dejado clara su postura sobre lo ocurrido en Ceuta: “Cuando Marruecos colabora con España, yo lo he dicho. Cuando Marruecos propicia una invasión a una ciudad española, violando nuestra soberanía e integridad territorial, lo he denunciado y lo denunciaré siempre”. El exministro también ha rechazado que lo ocurrido pudiera explicarse únicamente como una “inundación migratoria”. A su juicio, la inmigración podía utilizarse como "un arma" dentro de las denominadas "guerras híbridas". “Estamos confundiendo los términos”, ha advertido, antes de poner como ejemplos a Turquía y Bielorrusia y su utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión.