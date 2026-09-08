El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y el asesor político marroquí Samir Bennis han protagonizado en ‘Todo es mentira’ una tensa discusión a cuenta de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y del papel que habría desempeñado Marruecos.
El enfrentamiento ha comenzado después de que el exministro de Exteriores asegurara que Marruecos había colaborado en lo que él mismo había definido como una “invasión” de una ciudad española. Unas declaraciones que Bennis había calificado previamente de “indignas y contundentes”.
El asesor político marroquí ha defendido que España y Marruecos habían mantenido durante años una relación de cooperación y ha recordado algunos episodios en los que ambos países se habían apoyado mutuamente.
Por eso, ha considerado especialmente graves las palabras de García-Margallo: “Es indigno que un antiguo ministro de Exteriores, una figura del Estado español, acuse a Marruecos sin pruebas de estar detrás de lo que ocurrió”, ha señalado.
Bennis también ha reivindicado el papel de Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular y ha insistido en que, en un momento de crisis entre ambos países, es necesario rebajar la tensión. “Ahora necesitamos calmar las cosas”, ha defendido, para añadir: “No hay una guerra entre España y Marruecos”.
Y ha lanzado un mensaje directo al exministro: “Las palabras tienen consecuencias, sobre todo cuando vienen de una persona como García-Margallo”. Para el asesor marroquí, precisamente por su condición de exministro y de hombre de Estado, sus declaraciones no estaban a la altura: “No es digno de un estadista”, ha sentenciado.
La respuesta del exministro no se ha hecho esperar. García-Margallo ha marcado distancias con la interpretación de Bennis y ha defendido que durante su etapa al frente de Exteriores había reconocido públicamente la colaboración de Marruecos cuando esta se había producido. “Yo fui elegido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, no del Reino de Marruecos”, ha respondido.
Además, ha dejado clara su postura sobre lo ocurrido en Ceuta: “Cuando Marruecos colabora con España, yo lo he dicho. Cuando Marruecos propicia una invasión a una ciudad española, violando nuestra soberanía e integridad territorial, lo he denunciado y lo denunciaré siempre”.
El exministro también ha rechazado que lo ocurrido pudiera explicarse únicamente como una “inundación migratoria”. A su juicio, la inmigración podía utilizarse como "un arma" dentro de las denominadas "guerras híbridas". “Estamos confundiendo los términos”, ha advertido, antes de poner como ejemplos a Turquía y Bielorrusia y su utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión.
Uno de los momentos más tensos ha llegado cuando Risto Mejide ha planteado a Bennis si realmente pretendía que los espectadores creyeran que Marruecos no sabía que decenas de miles de personas se dirigían hacia la frontera.
Bennis ha defendido que la situación había desbordado al país vecino y ha aludido a informes del CNI y a vídeos difundidos en redes sociales. “¿Qué quería España? ¿Una masacre? ¿Un baño de sangre?”, ha planteado, en referencia a la actuación de las fuerzas marroquíes.
García-Margallo, sin embargo, ha sostenido que los servicios de inteligencia marroquíes no podían desconocer lo que estaba sucediendo. Ha citado la difusión masiva de mensajes falsos sobre un supuesto cambio en la legislación española y ha señalado que el aumento de las llegadas por mar en los días anteriores también debía haber sido detectado. Además, ha apuntado a la actuación de algunos agentes marroquíes y ha defendido que existían antecedentes de mensajes similares antes de otros episodios de presión sobre la frontera.