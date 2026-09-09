Todo es mentira 09 septiembre 2026

Risto Mejide ha reaccionado en directo a las palabras de Marlaska, que ha defendido que se trata de un documento interno de trabajo y ha negado que Interior haga diferencias entre medios y periodistas

Risto Mejide ha reaccionado en directo en 'Todo es mentira' a las explicaciones de Fernando Grande-Marlaska sobre la polémica generada en torno al dossier de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior. El ministro ha defendido que se trata de un “documento de trabajo interno” y ha asegurado que no existe ninguna finalidad “espuria” detrás del mismo. Durante su comparecencia, Marlaska ha insistido en que desde Interior, “en modo alguno”, se establecen diferencias entre medios o periodistas a la hora de facilitar información o responder a sus requerimientos. “Nuestra disposición, nuestra creencia y diría que nuestra participación en ser proactivos en el derecho a la información y a la libertad de expresión es un valor y un principio en el conjunto del Ministerio del Interior”, ha señalado.

Risto respalda a los periodistas agredidos Las palabras del ministro han sido recogidas en directo por Risto Mejide, que antes de entrar en el contenido de sus declaraciones ha querido hacer una defensa expresa del trabajo de los periodistas. El presentador ha mostrado su rechazo a cualquier agresión contra profesionales de la información, independientemente del medio al que pertenezcan. “Nos sentimos totalmente interpelados y queremos también unirnos a ese sentimiento de repulsa a cualquier agresión a un periodista sea de la cadena que sea”, ha señalado. Risto ha incluido en ese mensaje a los periodistas de Televisión Española, La Sexta y de su propia cadena, y ha defendido que “la libertad de información es un pilar básico de nuestra democracia”, añadiendo que “quien agrede a un periodista nos está agrediendo a todos”. Marlaska también se ha referido durante su intervención a las agresiones sufridas por periodistas durante determinadas situaciones y ha trasladado su “solidaridad” con los profesionales de RTVE y de otros medios que se hayan visto involucrados en este tipo de circunstancias.