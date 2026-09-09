Risto Mejide ha reaccionado en directo en 'Todo es mentira' a las explicaciones de Fernando Grande-Marlaska sobre la polémica generada en torno al dossier de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior. El ministro ha defendido que se trata de un “documento de trabajo interno” y ha asegurado que no existe ninguna finalidad “espuria” detrás del mismo.
Durante su comparecencia, Marlaska ha insistido en que desde Interior, “en modo alguno”, se establecen diferencias entre medios o periodistas a la hora de facilitar información o responder a sus requerimientos. “Nuestra disposición, nuestra creencia y diría que nuestra participación en ser proactivos en el derecho a la información y a la libertad de expresión es un valor y un principio en el conjunto del Ministerio del Interior”, ha señalado.
Las palabras del ministro han sido recogidas en directo por Risto Mejide, que antes de entrar en el contenido de sus declaraciones ha querido hacer una defensa expresa del trabajo de los periodistas.
El presentador ha mostrado su rechazo a cualquier agresión contra profesionales de la información, independientemente del medio al que pertenezcan. “Nos sentimos totalmente interpelados y queremos también unirnos a ese sentimiento de repulsa a cualquier agresión a un periodista sea de la cadena que sea”, ha señalado.
Risto ha incluido en ese mensaje a los periodistas de Televisión Española, La Sexta y de su propia cadena, y ha defendido que “la libertad de información es un pilar básico de nuestra democracia”, añadiendo que “quien agrede a un periodista nos está agrediendo a todos”.
Marlaska también se ha referido durante su intervención a las agresiones sufridas por periodistas durante determinadas situaciones y ha trasladado su “solidaridad” con los profesionales de RTVE y de otros medios que se hayan visto involucrados en este tipo de circunstancias.
El momento más crítico ha surgido cuando Risto ha analizado las declaraciones del ministro sobre la situación en Ceuta. Marlaska ha reconocido el comportamiento de la población ceutí ante una situación que ha calificado de “absoluta complejidad”, aunque ha hablado también de un sentimiento de “inseguridad subjetiva”. El ministro ha asegurado que la preocupación del Gobierno es “máxima” y que trabaja para “revertir esa preocupación subjetiva”.
Una expresión que Risto ha querido destacar especialmente: “Es todo subjetivo, está en vuestra cabeza, ceutíes. A ver si lo entendéis de una vez”, ha ironizado el presentador después de reproducir las palabras del ministro y ha finalizado, tajante: “Yo, sinceramente, creo que el bulito de hoy se lo va a llevar Marlaska”.