Un equipo de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha desplazado hasta Ceuta para comprobar cuál es la situación actual de la ciudad tras la entrada masiva de emigrantes de hacen más de un mes. En exclusiva, la reportera Esther Sánchez apuntaba que las cámaras del programa captaron la entrada a colegios donde se están produciendo destrozos y saqueos.

Los colegios están siendo “grandes damnificados” en esta crisis de la ciudad. ‘El programa de Ana Rosa’ ha captado cómo algunos migrantes entran por una especie de trampilla en el colegio Ortega y Gasset y hasta duermen bajo las escaleras de otro centro educativo.

Al parecer, la secuencia que emitía el programa se grabó unos cinco días antes de la vuelta al cole de los niños y en ella vemos a diferentes personas en el interior del centro revisando mochilas con ropa o aseándose en los lavabos.

También se puede ver a dos personas abandonando el centro con una bolsa en cada mano llenas de cosas.

La preocupación de los padres ante la situación de los colegios en Ceuta

Al parecer, tan solo un vigilante de seguridad cuida del lugar para que esto no vuelva a ocurrir y la situación provoca la “desesperanza” de algunos padres con los que ha hablado el equipo: “El inicio ha sido un poco improvisado”. Otro padre apuntaba que todo se puso en orden pero nadie les puede garantizar que no vuelva a pasar: “¿Quién puede garantizar que no lo vuelvan a hacer?”

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