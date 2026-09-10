Todo es mentira 10 septiembre 2026

El periodista ha analizado los documentos desclasificados por el Gobierno y ha destacado la alerta del CNI del 29 de julio, las comunicaciones con las fuerzas de seguridad y el aviso trasladado a Marruecos

Carlos Franganillo ha analizado en ‘Todo es mentira’ los informes que el Gobierno ha desclasificado sobre el asalto a la frontera de Ceuta y ha puesto el foco en uno de los documentos que, a su juicio, es especialmente relevante. El periodista ha explicado que ya conocían parte de la información, pero que los nuevos documentos permiten saber con mayor detalle cómo se trasladaron las alertas antes de los acontecimientos. Uno de los puntos que más ha llamado la atención tras conocerse el contenido de estos documentos es una comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fechada el 29 de julio, apenas 24 horas antes del asalto.

Según ha explicado Franganillo, el documento advertía de la posibilidad de un intento de entrada a través de la valla y a nado y recogía una actividad especialmente intensa en determinados grupos y foros: “Se observa la posibilidad de un asalto el día siguiente por valla y a nado”. Además, en esas comunicaciones aparecía una cifra que también ha generado interés: hasta 180.000 participantes en esos grupos. Franganillo ha explicado que el aviso no se habría quedado únicamente en los organismos centrales, sino que se habría trasladado a distintas unidades con capacidad de actuación sobre el terreno. Comunicaciones a Policía, Guardia Civil y Marruecos El periodista ha destacado también la forma en la que se transmitieron algunas de estas alertas. Según ha relatado, el aviso llegó a diferentes destinatarios, entre ellos unidades policiales y de la Guardia Civil, además de la Delegación del Gobierno.

Franganillo ha señalado que resulta especialmente llamativo que algunas comunicaciones se realizaran mediante WhatsApp y llamadas telefónicas, algo que, según ha explicado, encajaría con las referencias de la ministra Margarita Robles a la existencia de diferentes vías de comunicación más allá de los informes formales. Pero eso no es lo único sorprendente, para el director de los informativos de Telecinco hay otro elemento muy importante: la comunicación con Marruecos. Según Franganillo, el CNI también trasladó una nota informativa a los servicios de inteligencia marroquíes alertando de posibles intentos de entrada irregular en Ceuta. Para el periodista, el conjunto de estos documentos deja claro que había una situación que se alejaba de la normalidad. “No es algo que pase todos los días ni muchísimo menos”, ha apuntado. "Había avisos más que suficientes" La conversación también ha girado en torno a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno. Franganillo ha señalado que existen diferentes formas de interpretar la información conocida y ha recordado que desde el Ejecutivo se ha insistido en que no existía un aviso que pudiera prever con exactitud lo que iba a suceder.