Víctor de Aldama ha respondido en ‘Horizonte’ a las declaraciones de Pedro Sánchez, que durante su entrevista en RTVE se refirió al empresario como “delincuente” y negó que este hubiera ejercido como su chófer. Aldama asegura que el presidente ha hecho afirmaciones "absolutamente falsas" y sostiene que la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE puede arrojar nuevas pruebas cuando se levante el secreto de sumario.
Aldama se ha mostrado especialmente sorprendido por las palabras de Sánchez sobre el supuesto uso de su Audi A8 para trasladar al presidente. "Me parece sorprendente lo de este señor porque, con tanto asesor que tiene, siempre que a mí se me ha preguntado por el tema del chófer, yo siempre lo he negado", ha asegurado.
El empresario ha insistido en que nunca ha afirmado haber sido chófer de Pedro Sánchez y ha invitado a consultar la hemeroteca para comprobarlo. Según ha explicado, negó esta cuestión en diferentes programas y también durante una declaración ante la Audiencia Nacional.
El supuesto papel de chófer de Aldama no ha sido la única cuestión. El empresario ha reaccionado con dureza también después de que el presidente lo calificara como "delincuente":
"Si me tiene que llamar delincuente, será delincuente confeso y arrepentido de verdad", ha afirmado, antes de cuestionar que Sánchez esté arrepentido por los distintos casos que, según su argumentación, rodean al Gobierno y al PSOE.
Aldama también ha mencionado las investigaciones que afectan a personas del entorno del presidente y ha criticado que Sánchez continúe respaldando públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero pese a las investigaciones que, según ha señalado, le afectan.
Otro de los puntos centrales de la entrevista de Sánchez había sido la referencia a los 15 millones de euros que Aldama vincula con una presunta financiación irregular del PSOE. Al respecto, el presidente negó que exista financiación irregular en el partido y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones del empresario.
Aldama, sin embargo, continúa sosteniendo que esa cantidad forma parte de la documentación incorporada a una pieza que permanece bajo secreto. "Ese contrato es una de las cosas que están en la pieza secreta", ha asegurado, defendiendo que se trata de una de las pruebas que, según él, habría aportado a la investigación. "Se contará en su momento, se contará con detalle, se enseñará", ha añadido.
El empresario ha querido ir un paso más allá y ha asegurado que, en su opinión, el PSOE acabará siendo investigado por financiación ilegal: "Yo creo que, con todo lo que está aportado, con todo lo que hay y con lo que yo sé que se está avanzando, el Partido Socialista va a ser imputado por financiación".
Antes de finalizar, Aldama ha insistido, además, en que el hecho de que Sánchez le haya mencionado varias veces durante una de sus entrevistas más esperadas demuestra, a su juicio, que el presidente está "nervioso" ante lo que pueda conocerse en los próximos meses.