Horizonte 10 septiembre 2026

El empresario ha contestado en 'Horizonte' a las palabras de Pedro Sánchez y ha defendido su versión sobre el supuesto papel de chófer, además de pronunciarse sobre las acusaciones de financiación ilegal del PSOE

Víctor de Aldama ha respondido en ‘Horizonte’ a las declaraciones de Pedro Sánchez, que durante su entrevista en RTVE se refirió al empresario como “delincuente” y negó que este hubiera ejercido como su chófer. Aldama asegura que el presidente ha hecho afirmaciones "absolutamente falsas" y sostiene que la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE puede arrojar nuevas pruebas cuando se levante el secreto de sumario.

“Siempre que me han preguntado por el chófer, lo he negado” Aldama se ha mostrado especialmente sorprendido por las palabras de Sánchez sobre el supuesto uso de su Audi A8 para trasladar al presidente. "Me parece sorprendente lo de este señor porque, con tanto asesor que tiene, siempre que a mí se me ha preguntado por el tema del chófer, yo siempre lo he negado", ha asegurado. El empresario ha insistido en que nunca ha afirmado haber sido chófer de Pedro Sánchez y ha invitado a consultar la hemeroteca para comprobarlo. Según ha explicado, negó esta cuestión en diferentes programas y también durante una declaración ante la Audiencia Nacional. Sánchez le llama "delincuente" y Aldama responde contundente

El supuesto papel de chófer de Aldama no ha sido la única cuestión. El empresario ha reaccionado con dureza también después de que el presidente lo calificara como "delincuente": "Si me tiene que llamar delincuente, será delincuente confeso y arrepentido de verdad", ha afirmado, antes de cuestionar que Sánchez esté arrepentido por los distintos casos que, según su argumentación, rodean al Gobierno y al PSOE. Aldama también ha mencionado las investigaciones que afectan a personas del entorno del presidente y ha criticado que Sánchez continúe respaldando públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero pese a las investigaciones que, según ha señalado, le afectan. Los 15 millones de euros y la financiación del PSOE Otro de los puntos centrales de la entrevista de Sánchez había sido la referencia a los 15 millones de euros que Aldama vincula con una presunta financiación irregular del PSOE. Al respecto, el presidente negó que exista financiación irregular en el partido y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones del empresario.