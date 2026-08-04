El gran susto de Almudena Porras en Menorca: “Me dio un parraque y no pude continuar”

La era Almudena 04 agosto 2026

Almudena Porras, exconcursante de ‘Supervivientes’, ha desvelado el inesperado contratiempo que ha vivido en su viaje a Menorca junto a Borja Silva: los motivos

Antes de partir a su viaje a Menorca junto a Borja Silva, Almudena Porras explicaba en su canal de Infinity ‘La era Almudena’ las secuelas físicas que arrastra tras su paso por 'Supervivientes'. Una situación que, adelantaba que la tenía “amargadita”, y a eso se ha unido los días complicados que ha pasado. Las vacaciones junto a su chico no han sido idílicas. Ahora, la influencer ha relatado el gran susto que ha vivido en Menorca y que ha empañado lo que era un tiempo para dedicarse ellos y descubrir la belleza de esta isla. En un momento en el que se encuentran felices tras vivir una crisis a su salida de Honduras, la pareja ha vivido una situación inesperada y muy desconcertante en sus días de vacaciones.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha explicado que el susto se produjo cuando ella y Borja Silva estaban haciendo una excursión a una cala. Una experiencia que terminó antes de lo esperado y que fue de lo más angustiosa para ella. “No pudimos porque me dio a mí un parraque”, ha comenzado diciendo. El incidente que ha empañado su viaje De vuelta de esos días, que se le han hecho especialmente cortos y de los que esperaba más, Almudena Porras ha contado a sus seguidores cómo lo han pasado y se ha detenido en el incidente que les impidió continuar con los planes que tenían previstos. Visiblemente afectada al recordar lo ocurrido, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado que llegó a sentir miedo. “Yo quería escapar de Málaga que hacía calor, pero allí en Menorca hacía calor y mucha humedad. Fuimos a una cala, que eran 40 minutos andando y no pudimos continuar porque a mí me dio un parraque. No me pasó nada, pero fue un mareo y no pude seguir”,ha explicado la influencer acerca de este punto en el que perdió el control y temió por su salud. La creadora de contenido necesitó parar y recuperarse. “Tuvimos que ir al primer supermercado que pillamos y nos compramos agua”, ha dicho al sentirse deshidratada ante este episodio de calor extremo. Aunque todo quedó finalmente en un susto, Almudena ha querido contarlo para explicar cómo transcurrió aquel momento y cómo logró sobreponerse.

Almudena Porras desvela el susto que vivió durante su viaje a Menorca junto a Borja Silva