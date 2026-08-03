La era Almudena 03 agosto 2026

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha relatado las alteraciones hormonales que sufre desde su regreso de Honduras, en vísperas de un viaje a Menorca con Borja

Almudena Porras, exconcursante de 'Supervivientes' y anteriormente de 'La isla de las tentaciones', ha revelado las secuelas físicas que el paso por el reality extremo de supervivencia ha dejado en su cuerpo. La joven ha compartido de forma abierta y sin filtros cómo su ciclo menstrual se ha visto profundamente alterado desde su regreso a España, confesando que solo ha tenido la regla una vez en todo este tiempo y que sufre fuertes dolores de ovario. Almudena ha explicado en su canal de Infinity ‘La era Almudena’ que, tras su paso por 'Supervivientes', su organismo aún no ha recuperado la normalidad. Según ha relatado ella misma, desde que volvió del concurso solo ha menstruado en una ocasión, hace aproximadamente dos semanas y media, y la experiencia no fue muy buena: “Me vino fuerte, pero no tan intenso como yo me esperaba. Estuve una semana. Me acompañó durante una semana”, ha detallado.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha señalado que ahora espera una nueva menstruación que parece estar anunciándose con síntomas previos muy molestos. “Ayer sábado prácticamente no hice absolutamente nada porque tenía un dolor muy, muy fuerte de ovario”, ha confesado, describiendo cómo el malestar la obligó a pasar la jornada tumbada, mientras Borja se dedicaba a pintar en casa. Las secuelas en el cuerpo de Almudena Porras Almudena ha sido clara al vincular su estado emocional actual con estas secuelas hormonales: “Yo creo que me va a entrar la regla y por eso estoy así. No estoy bien”, ha afirmado, reconociendo que se siente “un poco amargada” y que su cabeza “todo el rato está como luchando”. La joven ha descrito una sensación de negatividad constante que le impide disfrutar de momentos que deberían ser positivos: “Es como por qué no me deja mi cabeza. Pero es como que todo es negativo”. Las consecuencias que el concurso ha dejado en su estado físico y anímico están afectando a su pareja. La propia Almudena ha reconocido que su comportamiento estos días resulta complicado para la convivencia: “Borja está un poco rayado porque dice que le voy a dar el viaje, pero es que creo que me va a entrar el período y por eso estoy así”, ha explicado.

Almudena Porras habla sobre los desajustes que sufre tras 'Supervivientes'