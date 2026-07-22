Almudena Porras y Borja Silva han dado un paso muy importante en su relación al irse a vivir juntos , pero la pareja es consciente también que ahora comienza otra prueba también importante para los dos. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y su chico se están enfrentando a la convivencia y en el canal de Infinity ‘ La era Almudena ’ han exteriorizado los miedos que tienen y cuál es su mayor conflicto que están detectando .

La pareja que se conoció en ‘La isla de las tentaciones’ y que luego vivió la experiencia extrema en Honduras sabe que su comienzo ha sido de lo más atípico. Y en busca de la normalidad y de una rutina se están conociendo como compañeros de piso. Un examen en el que a priori ya han detectado cuál es uno de los conflictos al que se están enfrentando en su nuevo día a día.

“Yo creo que vivir juntos sí va a fortalecer más nuestra relación porque eso es una prueba de fuego, la prueba definitiva de si somos compatibles o no”, ha reconocido la andaluza de lo que espera para esta nueva etapa, aunque en ella haya ya luces y sombras.

El conflicto que ha salido a la luz

En este vídeo en el que la influencer se ha sincerado sobre uno de los hábitos de Borja que más le desespera, aunque ella tampoco sea especialmente ordenada. “Si habéis visto 'Supervivientes' habréis visto que Borja es lo más desordenado del mundo”, según ha explicado, algo para lo que el afectado ha tenido respuesta rápida y contundente.

“Madre mía, ¿enseño yo tu tocador? Enseña tú, tu mesita de noche”, ha puntualizado el exconcursante de ‘Supervivientes’ para defenderse y recriminar que Almudena también peca de desordenada. Algo que ella no ha puesto en duda, pero que en el caso de Borja es un problema para convivencia mucho mayor.

Los primeros días de convivencia oficial les ha hecho ver otra realidad, aunque estén felices después de todo y más después de la fuerte crisis que vivieron tras ‘Supervivientes’. Sin embargo, son conscientes que el estar juntos y hacer rutina de muchas cosas también tienen que trabajarlo mucho porque puede convertirse en un gran hándicap.