Sandra Barrios ha dado toda una sorpresa a sus seguidores a través de su canal de Mediaset Infinity ‘Yo puedo by Sandra Barrios’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y de ‘GH VIP’ no ha dudado en salir al paso de los constantes rumores acerca de su vida sentimental. La influencer ha roto su silencio para hablar abiertamente de su nueva ilusión tras dejarlo con Juanpi Vengas y de la original ruta que ha hecho, que ha sido toda una experiencia para ella.
No se lo habría imaginado hasta ahora, pero ha pasado. Sandra Barrios se ha subido a una moto para hacer una ruta y vivir una experiencia nueva. ¿La única? No. La creadora de contenido está feliz y no lo oculta. Lejos de esconderse o esquivar la presión y rumores que hay en torno a ella, Sandra ha hablado de forma clara sobre la etapa que está atravesando.
La exconcursante de ‘GH VIP’ ha dejado atrás las lágrimas y la decepción e impotencia que sintió al no tener un final feliz su historia con Juanpi Vegas para volver a sonreír y disfrutar liberada. “No tengo que dar explicaciones, ni le hago daño a nadie”, ha manifestado mirando a cámara.
Ante la insistente pregunta de con quién se ha hecho una ruta en moto y después de que su ex Juanpi Vegas hablase acerca de su situación sentimental, ahora ha sido la propia Sandra la que ha abordado este tema con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.
“Si yo conozco a alguien soy muy mala, ¡ay, pobrecitos!, pero si tú te vas de fiesta un fin de semana y te lías con veinte, eres el mejor. Pues no. Me voy con quien me da la gana”, ha expresado la influencer, haciendo una clara alusión a las palabras de su ex y a sus declaraciones de que ella estaba “tonteando con un chico”.
Ahora, la influencer para disipar cualquier sospecha, ha dado un paso al frente para explicar todos los detalles de lo que está ocurriendo: “Me he ido con un motero, un guaperas, el cuál conocí en Cádiz. No vive en Cádiz para los chismosos, lo conocí allí, pero no es de allí”, ha aclarado. El suyo no está siendo un viaje y tampoco algo romántico, pero sí que está ilusionada y feliz por haberse atrevido a esto y también a contarlo.
La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho una escapada y ha querido contestar a su ex Juanpi Vegas a través de este vídeo. “No tengo que dar explicaciones a nadie”, ha recalcado y no descarta que tras esta ruta sí que organice un viaje de varios días con el famoso y atractivo motorista.
Con esta declaración de intenciones, Sandra Barrios deja muy claro que la ruptura con el andaluz es total y que su historia forma parte del pasado. No piensa dar explicaciones de cada paso que va a dar y tampoco va a esconder su sonrisa, si en esta nueva etapa se está ilusionando y viviendo cosas nuevas que no esperaba. El “motero guaperas” es una de las razones y también el disfrutar sin dar explicaciones de su “vida de soltera”, tal como ella misma ha declarado.