Yo puedo by Sandra Barrios 22 julio 2026

La exparticipante de 'LIDLT' y de 'GH VIP' ha dado un paso al frente y hablado del amigo especial al que está viendo tras romper con Juanpi Vegas

Sandra Barrios ha dado toda una sorpresa a sus seguidores a través de su canal de Mediaset Infinity ‘Yo puedo by Sandra Barrios’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y de ‘GH VIP’ no ha dudado en salir al paso de los constantes rumores acerca de su vida sentimental. La influencer ha roto su silencio para hablar abiertamente de su nueva ilusión tras dejarlo con Juanpi Vengas y de la original ruta que ha hecho, que ha sido toda una experiencia para ella. No se lo habría imaginado hasta ahora, pero ha pasado. Sandra Barrios se ha subido a una moto para hacer una ruta y vivir una experiencia nueva. ¿La única? No. La creadora de contenido está feliz y no lo oculta. Lejos de esconderse o esquivar la presión y rumores que hay en torno a ella, Sandra ha hablado de forma clara sobre la etapa que está atravesando.

La exconcursante de ‘GH VIP’ ha dejado atrás las lágrimas y la decepción e impotencia que sintió al no tener un final feliz su historia con Juanpi Vegas para volver a sonreír y disfrutar liberada. “No tengo que dar explicaciones, ni le hago daño a nadie”, ha manifestado mirando a cámara. Escapada a Cádiz y ruta en moto Ante la insistente pregunta de con quién se ha hecho una ruta en moto y después de que su ex Juanpi Vegas hablase acerca de su situación sentimental, ahora ha sido la propia Sandra la que ha abordado este tema con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. “Si yo conozco a alguien soy muy mala, ¡ay, pobrecitos!, pero si tú te vas de fiesta un fin de semana y te lías con veinte, eres el mejor. Pues no. Me voy con quien me da la gana”, ha expresado la influencer, haciendo una clara alusión a las palabras de su ex y a sus declaraciones de que ella estaba “tonteando con un chico”.

Sandra Barrios detalla su escapada con un motero que conoció en Cádiz