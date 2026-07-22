Todo es mentira 22 julio 2026

El músico recordó en 'Todo es mentira' cómo fue actuar durante la celebración del Mundial de la selección española, habló del ambiente vivido en Cibeles y desveló el detalle de Borja Iglesias que más le sorprendió entre bastidores.

Pocas bandas pueden decir que han compartido escenario con una selección campeona del mundo. Arde Bogotá vivió una experiencia difícil de repetir al poner música a la multitudinaria celebración organizada en Madrid tras el triunfo de España y, apenas unas horas después, uno de sus integrantes todavía trataba de asimilar todo lo ocurrido. Ese fue el caso de Jota Mercader, batería del grupo, que intervino en 'Todo es mentira' para recordar cómo fue actuar ante una marea de aficionados y con los propios jugadores celebrando el título a escasos metros. Aún con la emoción a flor de piel, el músico confesó que seguía "en shock" y compartió algunas de las anécdotas más llamativas de una noche que calificó como irrepetible. "Si ganaban, al día siguiente nos tocaba trabajar" Mercader explicó que la actuación se preparó prácticamente sobre la marcha y que todo dependía del resultado de la final. Esa incertidumbre hizo que el encuentro se viviera con una tensión añadida. "Fue una cosa que pasó de un día para otro. Imagínate ver el partido pensando que, si ganan, mañana tengo que trabajar", comentó entre risas, antes de reconocer que los nervios fueron constantes durante todo el encuentro. El batería admitió que no es habitual vivir celebraciones de esa magnitud y que ser parte de un momento así fue una oportunidad única. "Es una celebración que pasa muy pocas veces en la vida y poder estar ahí...", recordó, todavía impresionado por todo lo que vivió durante aquella jornada.

Una actuación ante una Cibeles abarrotada Uno de los aspectos que más impactó al integrante de Arde Bogotá fue la enorme cantidad de personas que se congregaron para recibir a los campeones del mundo. Mientras esperaban su turno sobre el escenario, el grupo seguía la retransmisión por televisión y contemplaba las imágenes aéreas de la capital. "Era una barbaridad. Veíamos los planos y pensábamos: ¿qué habrá ahí, un millón de personas?", relató. La sensación se hizo todavía más especial cuando comprendieron el contexto de aquella actuación. "Fue el concierto más corto de nuestra historia: una canción para muchísima gente y con la selección detrás. Era un poco Matrix", resumió con humor. La presión de tocar delante de los campeones Más allá del público, el músico reconoció que lo que realmente imponía era tener a los futbolistas observándoles a pocos metros. "Impone bastante", aseguró. Según explicó, los jugadores llegaban completamente eufóricos tras conquistar el título y el grupo solo tenía un objetivo: estar a la altura de la celebración. "Venían con la fiesta en el cuerpo y nosotros pensábamos: a ver cómo levantamos esto. Queríamos que también se lo pasaran bien", comentó durante la entrevista. La inesperada "actuación" de Cucurella Entre las imágenes más curiosas de la noche, Jota Mercader recordó el momento en el que Marc Cucurella terminó sentado frente a su batería. La escena le hizo especial ilusión porque conectó directamente con uno de sus recuerdos de juventud. "Cuando España ganó el Mundial de 2010 yo no tenía dinero ni para comprarme una batería. Y de repente verme aquí, con Cucurella tocando mi batería y el parche de la banda delante de toda la selección... no tiene sentido", confesó emocionado. El músico aseguró que fue una de esas situaciones que nunca habría imaginado vivir cuando empezó su carrera.

Jota Mercader, batería de Arde Bogotá, cuenta cómo vivió la fiesta de la selección española