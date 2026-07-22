Pocas bandas pueden decir que han compartido escenario con una selección campeona del mundo. Arde Bogotá vivió una experiencia difícil de repetir al poner música a la multitudinaria celebración organizada en Madrid tras el triunfo de España y, apenas unas horas después, uno de sus integrantes todavía trataba de asimilar todo lo ocurrido.
Ese fue el caso de Jota Mercader, batería del grupo, que intervino en 'Todo es mentira' para recordar cómo fue actuar ante una marea de aficionados y con los propios jugadores celebrando el título a escasos metros. Aún con la emoción a flor de piel, el músico confesó que seguía "en shock" y compartió algunas de las anécdotas más llamativas de una noche que calificó como irrepetible.
Mercader explicó que la actuación se preparó prácticamente sobre la marcha y que todo dependía del resultado de la final. Esa incertidumbre hizo que el encuentro se viviera con una tensión añadida.
"Fue una cosa que pasó de un día para otro. Imagínate ver el partido pensando que, si ganan, mañana tengo que trabajar", comentó entre risas, antes de reconocer que los nervios fueron constantes durante todo el encuentro.
El batería admitió que no es habitual vivir celebraciones de esa magnitud y que ser parte de un momento así fue una oportunidad única. "Es una celebración que pasa muy pocas veces en la vida y poder estar ahí...", recordó, todavía impresionado por todo lo que vivió durante aquella jornada.
Uno de los aspectos que más impactó al integrante de Arde Bogotá fue la enorme cantidad de personas que se congregaron para recibir a los campeones del mundo.
Mientras esperaban su turno sobre el escenario, el grupo seguía la retransmisión por televisión y contemplaba las imágenes aéreas de la capital. "Era una barbaridad. Veíamos los planos y pensábamos: ¿qué habrá ahí, un millón de personas?", relató.
La sensación se hizo todavía más especial cuando comprendieron el contexto de aquella actuación.
"Fue el concierto más corto de nuestra historia: una canción para muchísima gente y con la selección detrás. Era un poco Matrix", resumió con humor.
Más allá del público, el músico reconoció que lo que realmente imponía era tener a los futbolistas observándoles a pocos metros. "Impone bastante", aseguró.
Según explicó, los jugadores llegaban completamente eufóricos tras conquistar el título y el grupo solo tenía un objetivo: estar a la altura de la celebración.
"Venían con la fiesta en el cuerpo y nosotros pensábamos: a ver cómo levantamos esto. Queríamos que también se lo pasaran bien", comentó durante la entrevista.
Entre las imágenes más curiosas de la noche, Jota Mercader recordó el momento en el que Marc Cucurella terminó sentado frente a su batería. La escena le hizo especial ilusión porque conectó directamente con uno de sus recuerdos de juventud.
"Cuando España ganó el Mundial de 2010 yo no tenía dinero ni para comprarme una batería. Y de repente verme aquí, con Cucurella tocando mi batería y el parche de la banda delante de toda la selección... no tiene sentido", confesó emocionado.
El músico aseguró que fue una de esas situaciones que nunca habría imaginado vivir cuando empezó su carrera.
Aunque la celebración estuvo repleta de imágenes llamativas, Mercader tiene claro cuál fue el instante que guardará para siempre. Poco antes de salir al escenario, el grupo esperaba entre bastidores cuando apareció Borja Iglesias.
"Se asomó Borja Iglesias, que es un crack, y se puso a hablar con nosotros", recordó.
El batería tenía un deseo muy concreto: que alguno de los campeones terminara utilizando sus baquetas durante la celebración. "Yo quería que alguien tocara la batería y le dije que, cuando llegara el final, hiciera todo el ruido que quisiera", explicó.
La naturalidad con la que el futbolista se acercó a conversar fue lo que más le impresionó.
"Se portó muy bien con nosotros y me gustó ese momento de simpatía y cercanía de una persona que viene de ganar una Copa del Mundo", afirmó.
La entrevista dejó claro que la intensidad de aquella celebración todavía seguía muy presente en el músico.
Cuando los colaboradores le comentaron que transmitía una enorme emoción al recordarlo, Jota Mercader reconoció que apenas habían pasado unas horas desde el concierto y que aún no había tenido tiempo de asimilar lo vivido.
"Estoy en shock todavía", insistió.
Sus palabras reflejan la dimensión de una noche que no solo quedará en la memoria de los miles de aficionados que llenaron las calles de Madrid, sino también en la de quienes pusieron la banda sonora a una celebración histórica. Para Arde Bogotá fue un concierto brevísimo en duración, pero probablemente uno de los más especiales de toda su trayectoria, marcado por la cercanía de los jugadores, el ambiente de Cibeles y un gesto de Borja Iglesias que convirtió aquella experiencia en un recuerdo imborrable.