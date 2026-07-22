First Dates 22 julio 2026

Javier llega a ‘First Dates’ para darle una nueva oportunidad al amor después de cinco matrimonios fallidos y con una confesión que sorprende a Carlos Sobera

Javier viene a 'First Dates' desde Benidorm, Alicante, tiene 73 años y está jubilado. Nada más llegar, antes de que llegara su cita, dejó en shock a Carlos Sobera con una confesión sobre su pasado amoroso. Javier destaca por su sinceridad: ‘’En verano me gusta comer bien, estar en la piscina y f*****’’. Momentos previos a que llegara la soltera, estuvo hablando de muchas cosas con Carlos Sobera. Uno de los temas principales fue el joven rostro que tiene Javier debido al bótox. Posteriormente, explicó de que trabajaba antes de jubilarse, Javier se dedicó durante 17 años al mundo de las centrales nucleares, su trabajo, le llevó a viajar por todo el mundo.

Soltero deja sin palabras a Carlos Sobera al confesarle que conoció a Putin: ''Queda feo decirlo, per a mí me cayó muy bien''

‘’Sin duda, mi perdición fueron las mujeres’’, confesó Javier. Se casó cinco veces, y estuvo con chicas españolas, brasileñas, checas, polacas y rusas. Javier ha demostrado un espectacular dominio del ruso, algo que ha provocado la pregunta de Carlos Sobera: "¿Has vivido en Rusia?". La respuesta fue no, pero admite que viajaba recurrentemente al país para ver a su suegra. Ha sido en ese preciso momento cuando ha confesado algo. La confesión de Javier "Mi suegra era y es muy muy muy amiga de la mujer de Putin. A mí me cayó muy bien. Queda feo decirlo, pero... no me pareció excesivamente crecido, simple y llanamente", ha dicho Javier en 'First Dates'. También explicó su problema con las mujeres a través de una metáfora con las flores. ‘’Hay una semilla, tiene flor, momento de esplendor, llega otoño y quieres buscar otra flor".