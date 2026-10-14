Horizonte 14 octubre 2026

Iker Jiménez comparte su emoción por el cariño de los ceutíes con el equipo de 'Horizonte": "Ha pasado algo muy bonito que para nosotros significa mucho"

Iker Jiménez ha compartido un momento que le ha emocionado mucho y que ha tenido lugar durante la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta. El presentador ha puesto en valor el cariño que su programa ‘Horizonte’ ha recibido por parte de los ceutíes a través de un espontáneo gesto que ha quedado inmortalizado. “Para nosotros significa mucho”, ha expresado, dejando patente su agradecimiento y sorpresa por lo ocurrido. Antes de mostrar las imágenes, el periodista ha recalcado todo lo que llevan desde que empezaron a informar de lo que ocurrió en Ceuta. “El 31 de agosto volvíamos y lo hacíamos en Ceuta. El 31 de julio interrumpíamos las vacaciones para estar ahí contándolo”, comenzaba así su discurso.

El estar en el foco informativo les ha generado momentos de tensión como cuando sufrieron en directo un ataque a pedradas, pero no por ello han dejado de hacerlo. Por eso, Iker Jiménez ha puesto en valor lo vivido con una frase que refleja la emoción que ha sentido este inesperado gesto: “Ha pasado algo muy bonito”, ha resaltado antes de dar paso al vídeo por el que se ha entendido todo. El cariño de los ceutíes con el equipo de 'Horizonte' Lo que se ha visto a continuación ha sido el cariño que los ceutíes han mostrado hacia el reportero y cámara de ‘Horizonte’. Estos, que estaban congregados para dar la bienvenida a los reyes Felipe VI y Letizia han reaccionado de manera esporádica al verlos. Y lo han hecho con gritos de cariño coreando el nombre del programa y el de Iker Jiménez. “Me vengo muy arriba, ¡Viva Ceuta! ¿Cómo no vamos a querer a Ceuta? ¿Cómo te has quedado?”, han sido las palabras del presentador tras ver el vídeo y ver las muestras de cariño que han recibido. Tras estos meses de ir contando cada día lo que han visto desde allí, Iker Jiménez también ha querido mostrar la importancia de esa visibilidad que han dado y el mejor premio que han recibido.

Iker Jiménez y Carmen Porter ensalzan la acogida de los ceutíes a 'Horizonte'

“Hay que presumir”, ha recalcado orgulloso de ver el cariño que les tienen y esa acogida improvisada que se han llevado al verles. Un gesto que han celebrado desde el plató y que les anima a seguir hacia adelante. El escritor, columnista y colaborador Juan Soto Ivars ha puesto en el foco la clave que el programa ‘Horizonte’ e Iker Jiménez han logrado con los ceutíes. “Le decían al Rey que ‘no nos dejéis solos’ y ‘Horizonte’ ha estado ahí sin soltarles”, ha recalcado. “Empezaba a perder fuelle informativo porque la tele, los periódicos, las radios, se tienen que centrar en otras cosas y tienden al olvido. Pero aquí yo creo que había una sección diaria”, ha expresado para a continuación puntualizar Iker Jiménez “y sigue habiendo”.

Iker Jiménez, orgulloso del cariño que ha recibido 'Horizonte' en Ceuta